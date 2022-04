Colleferro, rissa in zona movida: torna Cicalone con “Scuola di Botte”

È il secondo servizio di Simone Cicalone, noto youtuber, sulla cittadina di Colleferro. Dopo la rissa avvenuta lo scorso venerdì, “Scuola di Botte” entra proprio nella movida di Colleferro per capire i motivi e sensibilizzare sul mondo delle arti marziali.

Scuola di Botte torna a Colleferro: il video spopola in rete

Simone Cicalone torna a Colleferro anche nel ricordo di Willy. Dopo la rissa avvenuta lo scorso venerdì, il nome di Colleferro è tornato in cima alle cronache. Non solo però, proprio come avvenne nel settembre 2020 (con la morte del povero Willy) anche in questo caso le arti marziali tornano ad essere condannate.

Proprio per questo “Scuola di Botte” ha voluto intervistare giovani fighter per sensibilizzare e capire il loro punto di vista. Un video molto interessante che cerca di far chiarezza su molti aspetti.

Come detto in precedenza, non è mancato anche il riferimento al giovane Willy, con una parte della clip che mostra il suo volto sorridente.

Ecco il video: