Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 maggio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 maggio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Felicia Impastato

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:42 Che tempo fa

00:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 The Rookie S4E15 – Lista nera

21:50 Blue Bloods S11E14 – Il linguaggio dell’amore

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:03 Meteo 2

01:05 Check Up

01:50 Sorgente di vita

02:20 Sulla via di Damasco

02:50 Professor T S1E1 – Il ritorno

03:55 Appuntamento al cinema

3 Rai 3

20:00 Primo Maggio 2022 A lavoro per la pace – 2a Parte

00:20 TG3 Mondo

00:45 Meteo 3

00:50 Mezz’ora in più

01:30 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

01:55 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:05 L’oro di Roma

03:35 La resa dei conti – Prima puntata – dal Gran Consiglio al Processo di Verona

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:52 The Disaster Artist

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:12 Hollywood Ending

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:26 Veleno – Gli Eredi della Terra

22:28 Redenzione – Gli Eredi della Terra

23:40 Un’Altra Verità

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:02 Mai Arrendersi – The Night Shift IV

02:47 Turbolenza – The Night Shift IV

6 Italia 1

20:24 Noi Costruiamo, Noi Lottiamo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Tre Uomini e una Gamba

23:35 Pressing

02:00 E-Planet

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 A te le chiavi

02:20 Uozzap

03:00 La seconda volta non si scorda mai

04:45 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Honest Thief

23:20 L’ombra del sospetto

01:05 Io vengo ogni giorno

02:55 Coppie che uccidono

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 Per non dimenticare #stopwar

00:15 Codici e segreti

01:15 In officina con Ema

02:20 I bunker di Hitler

20 Venti

21:04 DOA: Dead Or Alive

23:01 Lone Survivor

01:24 Progressione di Eventi – Frequency

02:07 Sesto Senso – Frequency

02:46 Partita Letale – Distretto di Polizia 6

03:26 Fuoco Sulla Città – Distretto di Polizia 6

04:02 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

21:22 Godsend – Il Male è rinato

23:03 The Room – La stanza del desiderio

00:44 Anica appuntamento al cinema

00:47 Unfaithful – L’amore infedele

02:47 Robocop 3

22 Iris

21:00 è Complicato

23:31 Strangerland

01:34 Il Prescelto

03:17 Le Avventure del Barone di Munchausen

23 Rai 5

20:49 Racconti di luce – S2E1

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi S4E16

23:09 Tutti pazzi a Tel Aviv

00:44 Tuttifrutti 2021/22 – E32

01:12 Rai News Notte

01:15 Scrivere un classico nel Novecento – Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia

01:25 Di là dal fiume e tra gli alberi S4E16

03:17 Visioni – Alessandra Ferri: Les beaux jours

03:27 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

24 Rai Movie

21:10 I tre moschettieri

23:00 L’Albatross – Oltre la tempesta

01:10 La vedova Winchester

02:45 Mr. Jones

25 Rai Premium

20:25 Capri – S3E10

21:20 The Band

23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S6E156

00:20 Il Paradiso delle Signore – Daily – S6E157

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S6E158

01:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S6E159

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 The Double

23:10 La coccolona

00:30 Sesso: quello che le donne vogliono

01:40 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:35 Love for sale con Rupert Everett

03:35 Webcam Girls

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:11 La casa nella prateria

21:10 Dave – Presidente per un giorno

23:14 Sabrina

01:28 Animagemella.com

02:52 A-Team

04:23 Chips

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Promised Land

23:15 Il manto della misericordia

00:25 Ricomincio da me

02:10 Regina Coeli

02:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:50 Mica pizza e fichi

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 I misteri di Parigi

02:45 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Cambiare per Amore – That’s Amore

22:55 Wimbledon

00:45 Rosa la Wedding Planner – Cercasi Casa Disperatamente

02:18 5 – L’Onore e il Rispetto

03:53 1624 – Vivere VIII

31 Real Time

21:25 Ti spedisco in convento

23:00 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:04 Grand Hotel Excelsior

23:07 Viuuulentemente… mia

00:48 Ultimo tango a Zagarol

02:24 Satyricon

04:11 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:15 I Tesori di Re Salomone

21:15 Freedom Oltre il Confine – 21

23:15 Vita Da Preda

38 Giallo

21:10 Vera

23:10 Shetland

01:20 Elementary

03:10 I Am Homicide

39 TOP Crime

20:16 Ragazze con Gli Occhi Marroni – The Mentalist VI

21:10 Vino D’Annata – Colombo

22:57 L’ Intervista – Prodigal Son I

23:50 L’ Amico di Famiglia – Prodigal Son I

00:43 Agatha Christie: Caccia Al Delitto

49 Italia 2

20:20 E il Flirt Proibito – 2 Broke Girls

20:45 E il Test del Buon Gusto – 2 Broke Girls

21:15 Istinto Materno – Mom

21:40 Auto Nuove e Amicizie Rovinate – Mom

22:05 Redenzioni e Rivelazioni – Mom

22:35 La Sottile Arte del Procrastinare – Mom

23:00 Cerimonie Sobrie e Sobri Anniversari – Mom

23:25 The Skeleton Key

01:26 Cappello Libero-Liberiamo i Cappelli – South Park

01:51 Bocce di Bebe Distruggono la Società – Poppe di Bebe Distruggono Tutto

02:16 Rapire i Bambini Non è Bello – C’è Poco Da Ridere Su un Bambino Rapito

02:41 Una Scala per il Paradiso – South Park

03:06 Il Ritorno della Compagnia dell’Anello Alle Due Torri – South Park

52 DMAX

21:25 Border Security: niente da dichiarare

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea

00:10 Indagini paranormali con Josh Gates

02:00 Codici e segreti

03:50 Ufo: i testimoni

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Domenica con Mimmo Calopresti

20:40 Canzoni sul lavoro

21:05 Domenica con Mimmo Calopresti

21:10 Mirafiori Lunapark

22:25 Domenica con Mimmo Calopresti

22:30 Dal profondo

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

01:20 Avanti un Altro

02:22 Tgcom24

02:25 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag