Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà S3E5 – Nei suoi panni

22:25 Nero a metà S3E6 – Un uomo

23:25 Via delle Storie

23:55 TG1 Sera

00:00 Via delle Storie

00:35 RaiNews24

00:35 S’è fatta notte

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Made in Sud

00:15 Il commissario Lanz S9E2 – Felicità

01:10 Meteo 2

01:15 Calcio Totale

02:15 Richard Brock – Anatomia del desiderio

03:50 Squadra Speciale Lipsia S15E5 – Scambio di appartamenti

Rai 3 20:00 BlobCristiano – Blob – Puntata del 18/04/2022

20:20 La Scelta I Partigiani raccontano

20:45 Un posto al sole – Puntata del 18/04/2022 EP5926

21:20 Report – Puntata del 18/04/2022

23:15 Fame d’amore – Puntata del 18/04/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:50 L’ Amore di una Madre – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:12 Perez.

03:45 Ric e Gian Folies

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:12 La Pupa e il Secchione Show

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Vivere II

03:18 Nel Mirino del Killer – The Vampire Diaries IV

04:26 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi

Italia 1 20:24 Onora Tuo Padre – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live Presenta Msc Crociere – il Viaggio della Musica

00:10 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Sistemi in Stallo – Indagini Ad Alta Quota

03:14 Cieli Assassini – Indagini Ad Alta Quota

04:01 Studio Aperto – la Giornata

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Premier Servant of the People

23:15 Putin Road to Ward

00:45 Tg La7

00:55 Otto e mezzo

01:35 Camera con vista

02:05 L’aria che tira

04:00 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 La bella e la bestia

23:25 Il cacciatore di ex

01:25 Loving Ibiza

03:25 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 True Lies

00:10 Segnali dal futuro

02:25 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Acquisizione della Sputacchiera di Fuoco – The Big Bang Theory V

20:36 La Riproposizione del Bullismo – The Big Bang Theory V

21:04 Giustizia Privata (Di F. G. Gray)

23:25 U.S. Marshals – Caccia Senza Tregua

02:02 Fuori Gioco – Taken

02:42 Mattie G. – Taken

03:21 I Fantasmi Dal Passato – Distretto di Polizia 5

04:01 Chicco e Spillo – Distretto di Polizia 5 Rai 4

20:26 Criminal Minds IV ep.15

21:20 Robocop 2

23:20 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine

01:20 Anica appuntamento al cinema

01:23 Babylon Berlin S3E1

02:17 Babylon Berlin S3E2

02:58 Cold Case IV ep.5

03:40 Cold case IV ep.6

Iris 20:05 Banditi A Buckhorn – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Contact (Di R. Zemeckis)

23:58 Flash Gordon (Di M. Hodges)

02:09 Note di Cinema

02:14 La Valle dell’Eden

04:01 Fuoco Assassino 2

Rai 5 20:14 Prossima fermata America – S3E7

21:15 Sciarada-Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è-Milano noir con Giorgio Scerbanenco

22:11 Gli uomini d’oro

23:52 I Beatles e l’India

01:27 Rai News Notte

01:29 Correggio. Dall’ombra alla luce

02:25 Prossima fermata America – S3E7

03:24 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Vera Cruz

22:50 Dove la terra scotta

00:30 Free State of Jones

02:55 Ricomincio da capo

Rai Premium 20:15 Che Dio ci aiuti S1E12 – Fuga per la verità

21:20 Un’estate tra le montagne bavaresi

22:55 Ransom S3E2 Delfino nero

23:35 Ransom S3E3 Indiscrezione

00:20 Ransom S3E4 – È un Ravenzo

01:05 Un caso di coscienza 4

02:35 Allora in onda – La donna di picche

03:20 Un Commissario in campagna S2E6 – Sconti mortali

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Punto d’impatto

23:10 Sesso: quello che le donne vogliono

00:10 Porno Valley

01:10 Sesso a quattro zampe

02:15 Rent Boys – Ragazzi in vendita

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:15 A-Team

21:10 Una notte da leoni 3

22:58 Babe: Maialino coraggioso

00:38 Chuck

02:07 Psych

04:16 Camera Cafe’

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 San Pietro

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:10 La compieta preghiera della sera

23:10 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 ArtBox

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 La Mala Educaxxxion

03:25 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Inga Lindstrom – L’Altra Figlia

23:05 Undercover Angel – un Angelo Dal Cielo (Di S. Monroe)

00:42 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:44 Bitter Sweet , 71 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

04:28 Il Segreto Xxxv , 2255 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti Ristorante

21:25 Vite al limite

23:15 Trapianti – Storie di rinascita

00:25 Vite al limite

Cine34 21:05 In questo mondo di ladri

22:49 Amore a prima vista

00:24 A ruota libera

01:56 Il vangelo secondo Simone e Matteo

03:35 Dentro lo schermo – filler cine34

04:23 Fellini monografie

Focus 20:15 Cose di Questo Mondo II, 5 – Cose di Questo Mondo II

21:15 Angkor Wat – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà II

22:15 Petra, la Rosa del Deserto – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà

23:15 La Costruzione del Titanic

00:15 Titanic: la Resa Dei Conti

01:15 Titanic: Come Affondò e Perché – Le Prove Definitive

02:00 I Bombardieri – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:45 Fede e Potere – Casi Freddi della Storia Antica

03:30 Polinesia, Viaggio in Paradiso – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

03:45 Wild Latam, 2 – il Lato Selvaggio dell’America Latina

04:30 Trasferimenti – Orangutan Jungle School

Giallo 21:10 Alexandra

23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

01:30 Alice Nevers – Professione Giudice

03:35 Torbidi delitti

TOP Crime

20:16 Smalto Rosso – The Mentalist V

21:10 Inchieste Rosso Sangue – The Mentalist V

22:03 Vele Rosse Al Tramonto – The Mentalist V

22:58 La Ballerina – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Inferno – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 Delitto D’Altri Tempi – Colombo

02:33 Il Laneview Club – Imposters

03:26 Nel Gioco – Imposters

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 Cercasi Casa – Friends

20:45 L’ Assicurazione Scaduta – Friends

21:15 Dredd – il Giudice dell’Apocalisse

23:05 La Madre di Tutti i Problemi – Mom

23:35 Dente per Dente – Mom

00:00 Un Vizio Tira L’Altro – Mom

00:25 Finché Bar Non Ci Separi – Mom

00:55 Voglio un Abbraccio! – Mom

01:21 Osama Bin Laden Se L’è Fatta Addosso – Osama Bin Laden Lo Scoreggione e i Suoi Pantaloni

01:47 Come Mangiare col Culo-Come Mangiare con Le Chiappe – South Park

02:12 Entità-Larva Umana – South Park

02:41 Il Quadro Dei Desideri – Shameless

03:41 Diverse Sfumature di Marrone – Shameless

04:20 Quella Vecchia Brontolona di Liv – Izombie

DMAX 21:25 Lupi di mare

23:15 WWE Raw

01:15 Mostri di questo mondo

04:45 Il Re della Giungla

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e Presente – Giustiniano e Teodora, un potere condiviso – 17/01/2022

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza. Parthenope, Neapolis, Napoli. Archeologia di una città immortale

22:10 Potere e Bellezza. Lo Stato pontificio

23:00 Le automobili d’oltrecortina

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.40

00:50 Passato e Presente – Giustiniano e Teodora, un potere condiviso

01:30 La guerra segreta – Operazione Tombola

02:30 Ritorno a Ventotene

03:30 Italia 1962: luci e ombre pt.1

