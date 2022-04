Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 aprile 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà S3E3 – Solo un passo

22:30 Nero a metà S3E4 – Comunque bella

23:35 Via delle Storie

23:50 TG1 Sera

23:51 Via delle Storie

00:50 S’è fatta notte

01:18 Che tempo fa

01:20 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 John Wick 3 – Parabellum

23:40 Re Start

01:10 Calcio Totale

02:10 I Lunatici

02:30 Omicidi nell’alta società S1E2 – Concerto per un delitto

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:50 Suicidio Apparente – Motive II

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Il Vizio di Famiglia

03:36 Superclassifica Show 1981

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:12 La Pupa e il Secchione Show

01:15 Tg5

01:50 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:17 Uomini e Donne

04:14 Vivere II

Italia 1 20:24 La Città della Mezza Luna – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live Presenta Msc Crociere – il Viaggio della Musica

00:10 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Forme di Vita Nella Melma – i Grandi Oceani Selvaggi

03:12 Le Maldive – i Grandi Oceani Selvaggi

03:57 Quando Gli Amici Ti Abbandonano – Rossana

04:18 Una Cotta per Terence – Rossana

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Premiere Servant of the People

22:30 Premier Servant of the People

23:30 Zelensky: Servitore del Popolo

00:10 Tg La7

00:20 Otto e mezzo

01:00 Camera con vista

01:25 L’Aria che Tira – Diario

03:10 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Il principe del deserto

23:50 Intersections

01:45 UEFA Europa League Magazine

02:50 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Ex

23:50 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

01:50 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory IV

20:36 La Reazione del Fidanzamento – The Big Bang Theory IV

21:04 Pacific Rim

23:49 Il Corvo (Di A. Proyas)

01:59 The Sinner II , 5

02:40 The Sinner II , 6

03:18 Verità Nascoste – Distretto di Polizia 5

03:58 Padre e Figli – Distretto di Polizia 5

04:34 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:32 Criminal Minds IV ep.5

21:20 Robocop

23:04 The Equalizer – Il vendicatore

01:24 Anica appuntamento al cinema

01:27 Fargo S4E1 – Benvenuti nell’economia alternata

02:32 Fargo S4E2 – La terra del prendere e uccidere

03:29 Cold case III ep.20

Iris 20:05 La Vendetta Dei Mclains – Walker Texas Ranger

21:00 Il Prescelto

23:14 Highlander-L’Ultimo Immortale

01:31 Note di Cinema

01:37 Birth

03:17 Colpo A Rischio

Rai 5 20:16 Prossima fermata America – S3E2

21:16 Sciarada Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è: L’altra Roma di Pier Paolo Pasolini

22:12 Euforia

00:04 David Gilmour Live at Pompei

01:02 Rai News Notte

01:13 Le stanze di Raffaello

02:14 Prossima fermata America – S3E2

03:14 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Django unchained

00:05 Il mercenario

02:00 W la foca

03:25 Solstice

Rai Premium 20:10 Che Dio ci aiuti S1E2 – Innocenti bugie

21:20 Un’estate a Lanzarote

22:55 Ransom S2E12 Terra promessa

23:40 Ransom S2E13 Semaforo

00:25 Ransom S3E1 Giustizia

01:05 Un caso di coscienza 4 – La vita degli a

02:35 Allora in onda – La vita di Leonardo da Vinci – 05/11/2021

03:25 Un Commissario in campagna S1E9 – Il vino di Kennedy

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:20 The Fighter

23:35 Sesso: quello che le donne vogliono

00:35 Porno Valley

01:35 Le fabbriche del sesso

03:05 Come sono diventata una stripper

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:15 A-Team

21:10 Una notte da leoni 2

23:00 La morte ti fa bella

00:50 Chuck

02:19 Psych

04:23 Camera Cafe’

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Brancaccio

23:05 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

23:35 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:05 ArtBox

01:35 Like – Tutto ciò che Piace

02:05 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Inga Lindstrom – Tutta la Verità

23:10 Uomini e Donne

00:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:37 Bitter Sweet , 66 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

04:22 Il Segreto Xxxv , 2248 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti Ristorante

21:25 Vite al limite

23:15 Trapianti – Storie di rinascita

00:25 Vite al limite

03:45 Bake Off Italia: dolci in forno

Cine34 21:05 Febbre da cavallo – La Mandrakata

23:00 A ruota libera

00:42 L’ amico del cuore

02:19 Un dollaro di fifa

03:47 Dentro lo schermo – filler cine34

04:36 Rag. Arturo De Fanti bancario precario

Focus 20:15 Armageddon – Cose di Questo Mondo IV

21:15 La Fine dell’Era delle Piramidi – Costruttori di Piramidi

22:15 Lost Secrets Of The Pyramid , 2 – Lost Secrets Of The Pyramid

23:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 7 – Segreti Nel Ghiaccio II

00:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 8 – Segreti Nel Ghiaccio II

01:15 L’ Apparenza Inganna – Indagini Ad Alta Quota XVIII

02:00 Ponti e Viadotti: la Sfida della Manutenzione

02:45 Dighe e Centrali Idroelettriche del Trentino

03:30 Mysteries Of The Mekong, 7 – Mysteries Of The Mekong

04:15 Il Silenzio Radio – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

Giallo 21:10 Alexandra

23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

01:30 Alice Nevers – Professione Giudice

03:25 Torbidi delitti

TOP Crime

20:16 Infuso Rosso – The Mentalist V

21:10 Alba Rossa – The Mentalist V

22:03 Rosso D’Invidia – The Mentalist V

22:58 Baby-Mamme – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Natura Selvaggia – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 Un Delitto Pilotato – Colombo

02:33 San Valentino – The Mysteries Of Laura II

03:26 L’ Attentato – The Mysteries Of Laura II

04:19 Tgcom24

Italia 2 20:20 Segreti e Baci – Friends

20:45 Il Centesimo Episodio – Friends

21:15 Doomsday (Di N. Marshall)

23:20 La Cocca della Maestra – Mom

23:45 Il Grande Cuore di Bonnie – Mom

00:15 Le Ceneri di Victor – Mom

00:40 Ristrutturazione Interna – Mom

01:05 Il Club del Puzzle – Mom

01:31 Ciccia Che Ti Riciccia – South Park

01:56 Che Palle i Genitori, Anzi No – South Park

02:25 Il Piano Pensionistico – Shameless

03:30 Come un Sonnambulo – Shameless

04:20 Mi Ricordi Qualcuno Che Conoscevo – Legacies

DMAX 21:25 Lupi di mare

23:15 WWE Raw

01:15 Mostri di questo mondo

04:45 Il Re della Giungla

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Tiberio, le due facce dell’Imperatore – 07/03/2022

21:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Gli invisibili di Pompei

22:10 Potere e Bellezza – Angioini e Aragonesi

23:10 Automobile, storia di una passione

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri – Puntata del 03/03/2022

00:50 Passato e Presente – Tiberio, le due facce dell’Imperatore – 07/03/2022

01:30 La guerra segreta – I re del doppio gioco

02:30 Tragico e glorioso ’43. I 45 giorni di Badoglio

03:30 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza. Nonostante tutto, ancora più lontano. p. 12

Mediaset Extra