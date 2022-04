Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 9 aprile 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:30 Soliti Igntoi

21:30 Ulisse – Il piacere della scoperta

00:00 Ciao Maschio

Rai 2

18:25 Dribbling

19:40 NCIS 16×20

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 FBI 4×12 1a tv

22:10 FBI International 1×11 1a tv

23:00 Tg 2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:20 Le Parole

21:45 Che Ci Faccio qui

23:45 TGR + Mondo



Canale 5

18:45 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:20 Amici di Maria

01:00 Tg5



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 5

20:30 NCIS 11

21:20 Freedom Presenta Misteri irrisolti

01:40 Formula E



Rete 4

ore 19:50 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:15 Speciale Controcorrente

22:40 1992/2022 Ritorno all’inferno

23:45 Duro da Uccidere



La7

20:00 Tg La7

20:30 In onda

22:30 Le quattro piume

01:00 Like Tutto ciò che Piace



Tv8 (Sky 125)

19:15 Paddock Live

21:10 Gp Americhe – Qualifiche Moto GP

22:05 Gp Americhe Moto 3

23:00 Banlieu 13



Nove (Sky 149)

ore 20:00 Fratelli di Crozza

21:25 La mafia di Putin

22:40 Putin Il sogno di un nuovo impero

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 9 aprile 2022

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Noi 1×09-10

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Noi 1×09-10 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Omicidi A Sandham

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Omicidi A Sandham Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot La sagra del delitto



Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Halo 1×02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×02 Sky Serie (ch. 112 ) 17:10 Maratona Hotel Portofino

(ch. 112 ) 17:10 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Miss Marple 4×01

(ch. 114) ore 21:15 Fox (ch. 114) ore 21:00 I Simpson 23×01-02-03-04

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:10 Il rapporto Pelican

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Wake Up – Il risveglio

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 La regola del Sospetto

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Diana – La storia segreta di Lady D

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Lo sguardo dell’altro

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 I Flinstones

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:40 Rosamunde Pilcher La promessa

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Il camorrista

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 The Strangers

I Film sulle pay tv Sky e Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Ti presento Sofia

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Silence

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Quasi amici

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Animali Fantastici e dove trovarli

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Jack Reacher La prova decisiva

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Ore 10 Calma piatta

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 500 giorni insieme

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Una stagione da ricordare

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Tower Heist – Colpo ad alto livello

Show, Sport e documentari: cosa c’è oggi in tv?