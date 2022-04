Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 aprile 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 aprile 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Don Matteo S13E2 – Amore e rabbia

23:25 Porta a Porta

23:40 TG1 Sera

23:46 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:45 Cinematografo

02:35 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mister Felicità

23:05 Anni 20 Notte

00:55 Meteo 2

01:00 I Lunatici

02:30 Il commissario Voss – Tutti abbiamo un passato

03:32 Il commissario Voss – Colpa ed espiazione

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole – Puntata del 07/04/2022 EP5919

21:15 Tocca a noi. Musica per la pace

00:05 TG3 Linea notte

01:05 Meteo 3

01:10 TG Magazine

01:20 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Adua e Le Compagne

03:20 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:40 Dieci Incredibili Giorni

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:10 La Pupa e il Secchione Show

01:13 Tg5

01:48 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:15 Uomini e Donne

04:09 Vivere II

Italia 1 20:24 L’ Ultima Mossa – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Red 2

23:41 Hellboy: The Golden Army

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:02 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 Gli Squali di Palau – i Grandi Oceani Selvaggi

03:01 I Giganti di Palau – i Grandi Oceani Selvaggi

03:45 Compagni Dispettosi – Rossana

04:06 Mille Foto Allo Sbaraglio – Rossana

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa Conference League

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:25 Prospettive di un delitto

03:10 Coppie che uccidono

03:50 Lady Killer

NOVE 20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Pearl Harbor

00:55 Putin – Ultimo zar

01:35 Airport Security: Europa

02:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Formula della Coabitazione – The Big Bang Theory IV

20:36 La Derivazione del Brindisi – The Big Bang Theory IV

21:04 The War – il Pianeta delle Scimmie

00:01 Wolverine: L’Immortale

02:26 The Sinner, 5

03:07 The Sinner, 6

03:45 Alleluja – Distretto di Polizia 4

04:25 Lotta Contro il Tempo – Distretto di Polizia 4

Rai 4

20:33 Criminal Minds IV ep.1

21:20 Amityville: il risveglio

22:42 La casa delle bambole – Ghostland

00:18 Anica appuntamento al cinema

00:21 Warrior II ep.7 Se aspetti abbastanza a lungo sulla riva del fiume

01:20 Warrior II ep.8 Tutti i nemici, esterni o interni

02:06 Warrior II ep.9 Enter the Dragon

02:52 Cold case III ep.16

03:34 Cold case III ep.17

Iris 20:05 Il Texas Contro Cahill – Walker Texas Ranger IV

21:00 Testimone Involontario

23:05 Assassins (Di R. Donner)

01:49 Gambit (Di M. Hoffman)

03:20 Cortesie per Gli Ospiti

Rai 5 20:15 Prossima fermata Australia – E6

21:15 Marino Faliero (Teatro Donizetti) – versione postprodotta

23:58 David Gilmour Live at Pompei

00:57 Rai News Notte

01:00 Brian Johnson, una vita on the road – S1E2

01:46 Save the Date – Speciale Farnesina Digital Art Experience

02:15 Prossima fermata Australia – E6

03:24 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

Rai Movie 21:10 Il momento di uccidere

23:40 Shaft

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

01:35 Movie Mag – Puntata del 06/04/2022

02:00 Solstice

03:25 I figli della notte

Rai Premium 21:20 Hudson e Rex -S2E9 Effetti collaterali

22:05 Hudson e Rex – S2E11 – Morte in miniera

22:50 Hudson e Rex S 2 Ep 10 – E giustizia è fatta

23:35 Un’estate a Maiorca

01:10 La Squadra 8 – Modi diversi di uccidere

02:50 Il tuo anno – 1963

03:25 Un Commissario in campagna S1E5 – Braccato

Cielo 20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Killing Point

23:10 Porno Valley

00:15 Naked

01:20 Sex diaries

02:20 Webcam Girls

03:30 Alice Little – Storia di un bordello americano

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:12 A-Team

21:06 Last Vegas

22:59 Mi presenti i tuoi?

01:03 Chuck

02:28 Hart of Dixie

04:29 TGcom 24

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Est-ovest – Amore-libertà

23:25 Segnati da Dio – Santa Caterina da Emmerick

00:15 La compieta preghiera della sera

00:15 Santo Rosario

LA7d 20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 JFK – Un caso ancora aperto

00:55 A te le chiavi

01:25 La Mala Educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Quello Che So Sull’Amore

23:10 Uomini e Donne

00:35 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

03:37 Bitter Sweet , 64 – Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore

04:23 Il Segreto Xxxv , 2244 – il Segreto Xxxv – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti Ristorante

21:25 Il ragazzo di 380 chili

00:25 Dr. Mercy: la dottoressa della pelle

01:25 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:07 I laureati

22:49 Faccia di Picasso

00:31 Bambola

02:05 A.A.A. Massaggiatrice bella presenza offresi

03:28 Dentro lo schermo – filler cine34

04:17 La dama rossa uccide sette volte

Focus 20:15 La Città Perduta Degli Inca – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 7 – Segreti Nel Ghiaccio II

22:15 Segreti Nel Ghiaccio II, 8 – Segreti Nel Ghiaccio II

23:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima II, 1 – Clima Pazzo, Pazzo Clima II

00:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima II, 2 – Clima Pazzo, Pazzo Clima II

01:15 Gelo Mortale – Indagini Ad Alta Quota IX

02:00 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges, 5

02:45 Mega-Demolitori – Uomini & Macchine

03:30 La Storia Tra i Ghiacci: il Viaggio della Nanuq

04:15 Mysteries Of The Mekong, 5 – Mysteries Of The Mekong

Giallo 21:10 Shetland

23:20 Van Der Valk

01:15 Alice Nevers – Professione Giudice

03:15 Torbidi delitti

TOP Crime

20:16 Guance Rosse – The Mentalist IV

21:10 La Tempesta – C.S.I. Miami I

22:04 Solo un Bacio – C.S.I. Miami i

22:59 Confessioni – Law & Order: Unità Speciale X

23:53 Altalena – Law & Order: Unità Speciale X

00:47 Caccia, Intrappola, Stupra e Rilascia – Law & Order

01:41 L’ Unica Via D’Uscita è Passarci Attraverso – Law & Order

02:36 Caccia Al Tesoro – The Mysteries Of Laura II

03:29 Profumo Amaro – The Mysteries Of Laura II

04:22 Tgcom24

Italia 2 20:20 Party A Sorpresa – Friends

20:45 Tv A Luci Rosse – Friends

21:15 True Legend

23:25 Dragon Ball Z: Le Origini del Mito – Animazione

00:25 Dragon Ball Z: la Sfida Dei Guerrieri Invincibili – Animazione

01:31 Probabilmente – South Park

01:51 Ebbene Si, Sono Gay! – South Park

02:16 L’ Astuccio Da Cacciatore – South Park

02:45 Occupiamo Fiona – Shameless

03:34 La Navetta Espresso per il Nord – Shameless

04:20 L’ Unicorno – Legacies

DMAX 21:25 I pionieri dell’oro

23:15 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

00:10 Unexplained Files

02:00 Misteri perduti

Rai Storia 20:05 Speciale Aldo Moro – 07/04/1978 – Tg1 20.00

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Il disarmo nucleare con la Prof.ssa Giordana Pulcini

21:10 a.C.d.C. – Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 3 – La battaglia di Hastings

22:10 a.C.d.C. La navigazione egizia del Mar Rosso

23:05 Speciale Aldo Moro – 07/04/1978 – Tg2 Studio Aperto

23:10 Italia: viaggio nella bellezza. Sulle tracce del patrimonio mondiale. Il Medioevo delle cattedrali

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.50

00:50 Passato e Presente: Il disarmo nucleare con la Prof.ssa Giordana Pulcini

01:30 Potere e bellezza – I Farnese

02:30 C’era una volta un re… e il suo popolo. Storia di Vittorio Emanuele III – Puntata 4

03:30 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza. Lo spirito scientifico conquista il mondo. p. 9

Mediaset Extra