Una due giorni a dir poco particolare per quanto riguarda il meteo non solo nel Lazio, ma anche in tutta Italia. Dopo mesi in cui il maltempo era praticamente sparito, è tornato in maniera prorompente. La neve si è affacciata sulle quote collinari e il vento è tornato a creare disagi.

Neve nel Lazio a quote collinari: nevicherà anche domenica 3 aprile 2022. Ecco dove

Per non parlare dei luoghi costieri, soggetti a mareggiate. Nei mari le onde sono state spaventose e la pioggia, sebbene a tratti, ha imperversato un po’ in tutta la nazione. La situazione sembra in leggero miglioramento, ma dopo venerdì e sabato, nevicherà anche domenica 3 aprile 2022. Ecco dove e quanto.

Primo week-end di aprile, non proprio l’ideale per abbracciare la primavera. La pioggia è scesa a fasi alterne e la neve è ritornata nella nostra regione. Le allerte meteo (per fortuna gialle) si susseguono e la situazione sembra continuare ancora per un diversi giorni. Oggi sta nevicando a quote superiori i 4-500 metri e anche domani sarà così.

Le nevicate di oggi sono state abbastanza corpose. Quelle di domenica saranno molto più leggere.

Se i centimetri di neve caduti oggi raggiungevano anche i 30 centimetri, quelli di domani si avvicineranno a malapena ai 10 centimetri. A Prato di Campoli sono previsti 7 centimetri e mezzo di neve, a Campo Staffi 6,5, a Terminillo circa 5, a Campocatino, Filettino, Monte Livata e Forca d’Acero nevicherà tra i 2 e i 4 centimetri.

La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma forse bisognerà rassegnarsi all’instabilità, che la farà da padrona almeno per metà di questo mese. Insomma, la primavera sembra lasciarsi attendere.