Come preannunciato un po’ in tutta Italia, si prospetta un week-end (finalmente) di pioggia, ma anche di neve. A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 30 marzo 2022 e almeno fino a domenica, è previsto maltempo in quasi tutta la nazione. Sabato sono previste nevicate fino a quote collinari. Ecco dove potrebbe nevicare nel Lazio con le previsioni.

Le piogge dovrebbero persistere addirittura fino a martedì, dopo mesi di siccità o comunque con sprazzi di maltempo. Per quanto concerne la neve, aprile è solito riservare delle sorprese. Queste ultime non sembrano comunque interessare le zone basse della regione Lazio.

A quote collinari (intorno ai 6-700 metri circa) è prevista invece neve. Sabato 2 aprile 2022 potrebbe dunque nevicare nelle alte zone della provincia di Rieti (Terminillo, Leonessa, ecc.), ma anche in quelle della provincia di Frosinone (Campo Staffi, Filettino, Monte Livata, ecc.).

Ricordiamo che nelle zone alte la neve persiste tuttora (ad esempio Monte Livata), e le possibili nevicate di sabato andranno a rinforzare la bianca coltre già presente sul terreno. Causa pioggia, difficilmente si potranno organizzare gite in montagna o godersi appieno la neve. Saremo più precisi sulle zone dove potrebbe nevicare circa 24 ore prima. Seguiteci!