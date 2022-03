Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari Tuoi formato famiglia

21:25 Soliti Ignoti Speciale

23:15 Ciao Maschio

00:40 RaiNews24

01:12 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Mille e un Libro

03:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 Speciale TG2 Post

21:20 F.B.I. S4E10 – Adottato

22:10 F.B.I. International S1E9 – Crisi alla Filarmonica

23:00 TG2 – Dossier

23:43 Meteo 2

23:45 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

01:10 TG2 Sì, Viaggiare

01:25 TG2 Eat Parade

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Quinta dimensione – Il futuro è già qui

23:45 TG3 Mondo

00:10 TG3 Agenda del Mondo

00:14 Meteo 3

00:15 Il posto giusto

01:10 TG3 Chi è di scena

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:35 Pour Renato

01:43 I giochi del diavolo – L’uomo della sabbia

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Altrimenti Ci Arrabbiamo!

23:40 Cose Da Pazzi

01:22 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:40 Top Venti 1991

03:15 Baba Jaga – Valentina

03:43 Grazie Nonna

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

03:02 Caterina e Le Sue Figlie 3

6 Italia 1

20:24 Passato, Presente, Futuro – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Egitto Segreto – Freedom Presenta:

00:25 Il Labirinto Perduto di Imhotep – Cose di Questo Mondo

01:15 Sono Pronto! – Taken

03:05 Studio Aperto – la Giornata

03:17 Sport Mediaset – la Giornata

03:32 Alex L’Ariete

04:18 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:30 Eden – Un Pianeta da Salvare – Nuova Edizione

01:30 Tg La7

01:40 Anticamera con vista

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

03:30 In Onda

04:25 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:45 F1 Fast Track

21:00 Paddock Live

21:25 F1

22:45 Paddock Live

23:10 Revenant – Redivivo

01:55 Lady Killer

03:40 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:40 Zelensky – L’uomo, l’eroe

22:05 Sfida nucleare – La minaccia di Putin

23:00 La spia e il Cremlino – A Russian Spy Story

00:45 Taking Fire: vite al fronte

20 Venti

20:35 Amichevole Internazionali 2022: Germania-Israele

22:39 Operazione U.N.C.L.E.

00:58 Dolce Caroline – Shades Of Blue II

01:38 Frattura – Shades Of Blue II

03:17 Show Reel Serie Rete 20

03:33 Omicidio Bianco – Distretto di Polizia 3

04:13 Sogni D’Oro – Distretto di Polizia 3

21 Rai 4

20:31 Fast Forward III ep.3 Il caso Markus Brückner

21:21 Trappola sulle montagne rocciose

23:05 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

01:40 Anica appuntamento al cinema

01:43 Kristy

22 Iris

21:00 Duplicity

23:36 The Watcher

01:35 Paura e Delirio A Las Vegas

03:32 L’ Indomabile Angelica

04:53 La Prima Volta

23 Rai 5

20:52 Immersive World – E8

21:16 The Tragedy of Hamlet

23:32 Pina Bausch a Roma

00:31 Rai News Notte

00:35 Der Park

24 Rai Movie

21:10 La promessa dell’alba

23:25 Swimming Pool

01:10 Come eravamo

25 Rai Premium

20:20 Vostro Onore – S1E8

21:20 Noi – S1E5 – Fratelli

22:20 Noi – S1E6 – Buon Natale

23:20 Studio Battaglia – S1E3

00:20 Studio Battaglia – S1E4

01:20 Blu Notte S3E1 – Antonella di Veroli – Il mistero della stanza chiusa

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Voglia di guardare

22:55 Io e il mio Toy Boy

23:55 Ina: l’esploratrice del porno

00:50 Il porno messo a nudo

01:45 Voyeur – Il piacere di guardare

03:40 Mansfield 66/67 – La bionda esplosiva di Hollywood

27 Twentyseven

20:09 A-Team

21:05 La fabbrica di cioccolato

23:04 The wedding date – L’amore ha il suo prezzo

00:31 Un piedipiatti e mezzo

01:06 Hart of Dixie

04:10 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Giotto, l’amico dei pinguini

23:15 Seaside Hotel

00:35 La compieta preghiera della sera

00:55 Santo Rosario

01:20 Sulla Strada

29 LA7d

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 Agora

03:10 I menù di Benedetta

04:10 Tg La7

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 156

21:10 Rosamunde Pilcher: il Mio Angelo Custode

23:00 Rosamunde Pilcher: Ghostwriter

00:52 X-Style

01:29 Doppia Personalità – Murderer Upstairs

31 Real Time

20:20 Cake Star – Pasticcerie in sfida

21:40 Vite al limite

34 Cine34

21:17 L’immortale

23:25 Perez.

01:09 Crema, cioccolato e pa… prika

01:38 Il Cartaio

04:18 La più bella del reame

35 Focus

20:15 Luna di Sangue Ed Esplosioni di Fango – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 Inverno – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

22:15 Inverno – la Stagione Più Dura

23:15 Irlanda – Meraviglie della Terra II

00:15 Spaventose Opportunità – Australia: Pericoli Mortali!

01:15 Emergency Rescue: in Volo con il 15° Stormo

03:00 Centrale Elettrica Nord-Ovest – Le Basi Segrete Dei Nazisti

03:15 Top Gun & Aerei Anticarro – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

03:45 Segreti e Bugie – Navi Da Guerra – Combat Ships

04:55 Yucatan, Viaggio Nella Terra Dei Maya – Viaggiatori

38 Giallo

21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

00:50 Cherif

04:50 I Am Homicide

39 TOP Crime

20:16 Il Miglio Rosso – The Mentalist III

21:10 Poirot e i Quattro

22:57 L’ Iniziazione – Alfred Hitchcock Presenta II

23:23 Sull’Orlo del Precipizio – Alfred Hitchcock Presenta II

23:49 Tutto Come Prima – Chicago P.D. VI

00:42 Lieto Fine – Chicago P.D. VI

01:35 L’ Attentato – The Mysteries Of Laura II

03:30 Sull’Orlo del Precipizio – Alfred Hitchcock Presenta II

04:15 Tgcom24

49 Italia 2

20:20 E i Nuovi Orizzonti – I Parte – 2 Broke Girls

20:45 E i Nuovi Orizzonti – II Parte – 2 Broke Girls

21:15 La Terra Dei Morti Viventi

23:11 Ancora Auguri per la Tua Morte

01:12 I Cori Spaccamarroni – South Park

03:21 Giochi di Mano,Giochi Da Pisquano – South Park

03:30 La Teoria del Peto Spontaneo – South Park

03:46 Chi Vive con Speranza Se Ne Va in Vacanza – South Park

03:55 Le Donne Che Succhiano la Vita Agli Uomini – South Park

04:16 La Festa di Tutti i Peccatori – The Originals

52 DMAX

21:25 Misteri perduti

23:30 Il boss del paranormal

00:35 Cacciatori di fantasmi

03:35 Destinazione paura

54 Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Alfonso Celotto

20:30 Passato e presente

21:10 Tolgo il disturbo

23:10 Interno giorno

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e presente

01:00 Cortoreale Gli anni del documentario italiano Il 1963

55 Mediaset Extra

21:15 L’Isola Dei Famosi

01:05 Avanti un Altro