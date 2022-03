Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Studio Battaglia – S1E3, S1E4

23:25 Porta a Porta

23:40 TG1 Sera

23:43 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:42 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:20 Tonica

01:20 I Lunatici

02:30 Protestantesimo – “Gli animali che dunque siamo”

03:00 Il Commissario Voss – Dolore condiviso

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5907

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Save the date

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:54 Le Viol – Cronaca di uno Stupro

02:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:02 Questa Specie D’Amore

04:48 L’Uomo in Cucina 1985

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Quasi Amici

23:35 X-Style

00:05 Tg5

00:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:07 Uomini e Donne

03:20 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Sete di Vendetta – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 La Pupa e il Secchione Show

01:15 American Gigolò – i Griffin

01:39 Lezioni di Letteratura – i Griffin

02:04 Studio Aperto – la Giornata

02:16 Sport Mediaset – la Giornata

02:31 Apocalisse Raggi Gamma – i Mega Disastri

03:16 Il Grande Scioglimento – i Mega Disastri

04:01 Tensione – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 Damages

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Italia’s Got Talent

02:15 Cinquanta sbavature di nero

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Hercules – Il guerriero

23:35 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

21:13 Unknown – Senza identità

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.20

21:20 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

23:53 Wonderland

00:29 Anica appuntamento al cinema

00:33 Mio Figlio

02:05 Narcos: Mexico S2E3 Ruben Zuno Arce

22 Iris

21:14 Torna El Grinta

23 Rai 5

20:30 Città segrete S2E1 – Lisbona

21:16 Quello che non so di lei

22:55 The Story of Quadrophenia

23:56 Bruce Springsteen – In His Own Words

01:06 Rai News Notte

01:10 Darcey Bussell in cerca di Fred Astaire

02:05 Città segrete S2E1 – Lisbona

02:55 Save The Date – Speciale La Fenice per Venezia

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

24 Rai Movie

21:10 Era mio padre

23:10 Lo scandalo Kennedy

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Carol

03:00 Misery non deve morire

25 Rai Premium

21:20 Ransom S2E6 Eredità

22:00 Ransom S2E7 Anatomia di una causa persa

22:40 Ransom S2E8 Il cerbiatto

23:25 Day Zero

00:25 Hudson e Rex S1E16

01:10 Hudson e Rex – S2E1 Fine di una star

01:50 Hudson e Rex S2E2 – Condannato a morte

02:45 Doc Martin S8E4

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Ange & Gabrielle – Amore a sorpresa

23:05 Cugini carnali

27 Twentyseven

21:08 RIPD Poliziotti dall’Aldilà

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Noi due sconosciuti

23:10 Retroscena

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Drop Dead Diva

00:50 La Mala Educaxxxion

02:15 I menù di Benedetta

03:55 Tg La7

30 La 5

21:10 Tutto Può Succedere – Battibecchi D’Amore

23:40 Uomini e Donne

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento

22:50 C’era una volta l’amore

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:57 Segreti di cinema – cine34 ’22 – anteprima

21:05 Il ritorno del Monnezza

22:48 Segreti di cinema – cine34 ’22

22:57 Miracolo a Milano

00:43 Pierino colpisce ancora

35 Focus

20:16 Il Villaggio Dei Dannati – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Irlanda – Meraviglie della Terra II

22:15 Praterie – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

38 Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Tandem

01:20 Profiling

03:35 I Am Homicide

39 TOP Crime

20:16 L’ Elfo Rosso – The Mentalist III

21:10 La Fine del Mondo – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:03 L’ Ultimo Spettacolo – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:58 Florida – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:52 Annientata – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:45 Cartellino Rosso per Jane – The Mentalist IV

01:38 La Ragazza Dal Vestito Rosso – The Mentalist IV

02:35 Giochi di Prestigio – C.S.I. New York III

03:29 Un Caso Diplomatico – C.S.I. New York III

49 Italia 2

20:20 Gli Spendaccioni – Friends

20:45 Allergia Al Kiwi – Friends

21:15 Scuola di Polizia 5: Destinazione Miami

23:10 Krampus – Natale Non è Sempre Natale

01:10 Le Donne Che Succhiano la Vita Agli Uomini – South Park

01:36 Giochi di Mano,Giochi Da Pisquano – South Park

02:01 Chi Vive con Speranza Se Ne Va in Vacanza – South Park

02:29 Il Ragazzo di Casa – Shameless

03:24 Abitudini Pericolose – Shameless

04:12 Ti Sento Bussare – The Originals

52 DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ghost Asylum

02:00 Io e i miei parassiti

03:50 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Alle radici del conflitto Russia – Ucraina

21:10 Reali in guerra – Monarchie e totalitarismi

22:10 La guerra segreta. La vera Bond girl

23:00 Italiani – Donne scienziate tra ‘800 e ‘900 – Rina Monti e Eva Mameli Calvino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri

01:00 Passato e Presente – Alle radici del conflitto Russia – Ucraina

01:40 Cercasi talento – Lecce

02:20 Grandi Battaglie – La battaglia della Germania

03:00 Viva la storia. Napoleone all’Isola d’Elba

03:30 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.4

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:35 Avanti un Altro