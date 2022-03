Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Assassinio sull’Orient Express

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:47 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:46 Che tempo fa

01:50 Applausi

02:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Volevo fare la Rockstar – S2E1 – Non è tardi

22:25 Volevo fare la rockstar – S2E2 – Il bivio

23:25 Paradise La finestra sullo showbiz

00:54 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:30 Salt and Fire

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5908

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:54 I Viaggiatori della Sera

02:59 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:19 Fantasmi e Ladri

04:58 La Pica sul Pacifico

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Ultima Fermata

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

03:50 Vivere II

04:20 Tutti i Miei Figli – The Vampire Diaries III

6 Italia 1

20:24 Doppio Abbaglio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:05 1 Giorno – Miracle Workers

01:30 1 Ora – Miracle Workers

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Vulcani Hawaiani: Minaccia Senza Tregua – i Mega Disastri

03:07 Metano: Minaccia Imminente – i Mega Disastri

03:52 L’ Onda – Forza Campioni

04:15 Occhi Languidi – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Damages

03:35 L’aria che tira

8 TV8

20:05 Guess My Age – La sfida

21:15 Italia’s Got Talent

00:05 Quattro matrimoni

02:40 Crazy Night – Festa col morto

04:20 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Pixels

23:35 Hercules – Il guerriero

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 Il Vortice del D&D – The Big Bang Theory XII

20:36 La Valutazione del Convegno – The Big Bang Theory XII

21:04 Lucy

23:06 Unknown – Senza Identità

01:21 Pericolo! – The Fix

01:59 Making A Murderer – The Fix

02:40 Gli Occhi del Testimone – Distretto di Polizia 3

03:20 La Morte di Angela – Distretto di Polizia 3

03:57 Show Reel Serie Rete 20

04:38 Turni di Assistenza – Carabinieri

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds II ep.22

21:23 Bent – Polizia criminale

23:01 L’amore bugiardo – Gone Girl

01:40 Narcos: Mexico S2E5 L’Organizzazione Arellano Félix

02:37 Narcos: Mexico S2E6 L’investitura

03:25 Cold Case II ep.17

22 Iris

20:05 Il Campeggio – Walker Texas Ranger IV

21:00 Into The Woods

23:36 Eyes Wide Shut

02:27 I Fuorilegge della Valle Solitaria

03:54 Il Virginiano

23 Rai 5

20:24 Città segrete S2E2 – Beirut

21:16 Le nozze di Figaro

00:37 Duran Duran – There’s Something You Should Know

01:37 Rai News Notte

01:38 Darcey Bussell – In cerca di Margot Fonteyn

02:31 Save the Date – Speciale #laculturanonsiferma

03:13 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E10

24 Rai Movie

21:10 Primo amore

23:10 Movie Mag

23:45 Telefoni bianchi

01:55 The Meddler – Un’inguaribile ottimista

03:30 Due euro l’ora

25 Rai Premium

21:20 Amarsi come cani e gatti

22:55 Vostro Onore – S1E5

23:55 Vostro Onore – S1E6

00:50 Caro Diego S2E2 – Sebastiano Aulino, Cristina Parini e Isaia Busatta

01:35 Voci notturne – S1E1

03:30 Doc Martin S8E7 – Episodio 7

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 Terrore ad alta quota

23:05 Il mondo porno di due sorelle

00:40 Interno di un convento

27 Twentyseven

20:11 A-Team

21:07 Nonno scatenato

22:57 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldila’

00:35 Chuck

02:04 Hart of Dixie

04:07 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Le pietre parlano

00:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Ritratto di mio padre

23:15 I complessi

01:15 Le parole della salute

01:45 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

04:45 Tg La7

30 La 5

21:10 Orgoglio e Pregiudizio

23:40 Uomini e Donne

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:06 L’anatra all’arancia

23:04 Piccolo grande schermo ’21

23:19 Sissignore

01:06 Arrivederci e grazie

35 Focus

20:15 La Tana del Minotauro – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Amori Bestiali

22:15 Savana – Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità I

23:15 Autunno – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

00:15 Autunno – la Stagione della Trasformazione

01:15 Il Disastro del Traghetto Greco – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 Una Mega Città di Ghiaccio – Giga Strutture III

02:45 Trasporti Eco-Sostenibili – Mega Shippers II

04:00 I Rivali – Beautiful Serengeti

38 Giallo

21:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

23:10 Vera

01:10 Profiling

03:15 Murder by Numbers

39 TOP Crime

20:15 Indizi Rossi – The Mentalist III

21:10 Ricordami in Quarantena – Law & Order: Unità Speciale XXII

22:04 Cieco in una Terra Selvaggia – Law & Order: Unità Speciale XXII

22:59 Fingere – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:53 La Resa Dei Conti – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:46 La Fine del Mondo – C.S.I. – Scena del Crimine X

01:39 L’ Ultimo Spettacolo – C.S.I. – Scena del Crimine X

02:36 Dieci Anni Dopo – C.S.I. New York III

03:29 La Carta Vincente – C.S.I. New York III

04:22 Tgcom24

49 Italia 2

20:20 Ross e Russ – Friends

20:45 Lo Spirito della Vecchia Signora – Friends

21:15 Dragon Ball III-Il Torneo di Miifan – Animazione

22:05 Dragon Ball Z: la Vendetta Divina – Animazione

22:56 Scuola di Polizia 5: Destinazione Miami

00:52 Panda Molestie Sessuali – South Park

01:17 L’ Orgia Dei Gatti – South Park

01:45 Abitudini Pericolose – Shameless

02:45 L’ Anello Mancante – Shameless

03:40 Il Paradiso Perduto – Shameless

04:20 L’ Ultimo Servo – The Originals

52 DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

22:20 Life Below Zero

23:15 Basket Zone Moments

23:45 Unexplained Files

01:30 Io e i miei parassiti

03:20 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Venezia e il Fascismo

21:10 Storie della tv. Un due tre…Tognazzi!

22:10 Cercasi talento. Catania

23:00 a.C.d.C. – Il segreto di Darwin: l’esperimento dei ragazzi indigeni rapiti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.47

01:00 Passato e Presente – Venezia e il fascismo

01:40 a.C.d.C. La vera storia dei Cavalieri Templari p.2 Un impero economico

02:40 Grandi Battaglie-La battaglia di Berlino

03:15 Viva la storia Firenze e l’autunno degli angeli p.5

03:30 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.5

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:20 Avanti un Altro