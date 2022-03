Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 15 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 15 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Studio Battaglia – S1E1 S1E2

23:25 Porta a Porta

23:40 TG1 Sera

23:44 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:15 Tonica

01:08 Meteo 2

01:10 I Lunatici

02:30 Sorgente di vita

03:00 La parrucchiera

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole EP5902

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Evil Nanny – una Famiglia in Pericolo

02:38 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:58 E Continuavano A Fregarsi il Milione di Dollari

04:26 Gli Eroi della Domenica

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:30 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

21:00 Champions League – Manchester United – Atletico Madrid

23:00 Champions Live

00:10 X-Style

00:40 Tg5

01:15 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

01:31 Uomini e Donne

02:20 Vivere II

04:20 Ritorno A Casa – The Vampire Diaries III

6 Italia 1

20:24 Ricominciare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 La Pupa e il Secchione Show

01:16 Gioco di Coppie – i Griffin

01:40 Una Casa Piena di Peter – i Griffin

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Il Lato Oscuro Dei Templari

03:52 Una Vacanza Movimentata – Forza Campioni

04:15 Partenza Improvvisa – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:55 A te le chiavi

02:25 Uozzap

03:05 Damages

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Sahara

23:45 The Lincoln Lawyer

02:00 UEFA Europa League Magazine

03:00 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:00 Little Big Italy

21:35 Stand Up – Comici in prova

00:40 WWE Raw

02:45 WWE Smackdown

04:25 Donne mortali

20 Venti

20:13 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

20:36 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Van Helsing

23:49 Amici per la Morte

01:49 Affari e Piacere – Royal Pains IV

02:29 Chi è Tuo Padre? – Royal Pains IV

03:08 Chi Ha Ucciso Angela – Distretto di Polizia 3

03:48 Show Reel Serie Rete 20

04:13 Squadra Antimafia 7, 10 – Squadra Antimafia VII

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.10

21:20 I miserabili

23:07 Wonderland

23:44 Free Fire

01:15 Anica appuntamento al cinema

01:18 Narcos: Messico S1E3 Il padrino

02:29 Narcos: Messico S1E4 Rafa, Rafa, Rafa!

03:19 Cold Case II ep.10

03:59 Private Eyes S2E7 – Un amore del passato

22 Iris

20:05 Il Canto del Cigno – Walker Texas Ranger IV

21:00 Wyatt Earp

01:01 Vizio di Forma

03:27 The Babe – La Leggenda

04:45 L’ Albero del Male – Distretto di Polizia

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America – S3E7

21:16 History of Love

22:58 U2 Live in London

23:59 Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

00:57 Save the Date 2021/22 – E21

01:27 Rai News Notte

01:33 I più grandi musei del mondo: Washington – E3

02:29 Prossima fermata America – S3E7

03:29 Evolution – Il viaggio di Darwin puntata

24 Rai Movie

21:10 L’ufficiale e la spia

23:20 L’uomo nell’ombra

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

01:40 Hannah

03:10 La pelle dell’orso

25 Rai Premium

21:20 Ransom S2E3 Segreti e spie

22:05 Ransom S2E4 Un uomo libero a Parigi

22:50 Ransom S2E5 Sotto copertura

23:35 Hudson e Rex S1E13 – Indagine in diretta

00:15 Hudson e Rex S1E14 – La setta

01:05 Hudson e Rex S1E15 Strani fenomeni

01:50 Le piu’ grandi icone del mondo – S1E5

02:40 La pietra di Marco Polo – S2E2

03:30 Doc Martin S7E3

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 L’occhio del Ciclone – In the Electric Mist

23:35 Sesso in gabbia

01:20 Public Sex, Private Lives

02:40 Bonnie and The Thousand Men

03:40 Polylove – L’amore è complicato

27 Twentyseven

20:11 A-Team

21:07 I Goonies

23:10 2 single a nozze – Wedding Crashers

01:12 Chuck

02:36 Hart of Dixie

04:36 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:35 Drop Dead Diva

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 Un padre in prestito

02:50 I misteri di Parigi

04:40 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 è Complicato – Battibecchi D’Amore

23:27 Uomini e Donne

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 ER: storie incredibili

34 Cine34

21:05 Lui è peggio di me

23:04 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:22 Ladri di biciclette

01:03 Pierino medico della SAUB

02:30 Corsa in discesa

03:59 Segreti di cinema – Cine34

04:20 Napoli spara

35 Focus

20:15 La Tomba di Dracula – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Il Galles – Meraviglie della Terra II

22:15 Deserti – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

23:15 Incubo Nel Mare del Nord – Indagini Ad Alta Quota XXI

00:15 Giocare A Recuperare – Indagini Ad Alta Quota XXI

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 9 – Indagini Ad Alta Quota V

02:00 Grattacielo A Tre Torri – Giga Strutture II

38 Giallo

21:10 Vera

23:10 Shetland

01:20 Profiling

03:25 Cherif

39 TOP Crime

20:15 Soldi Rosso Sangue – The Mentalist II

21:10 Ad un Passo Dal Dr. Jekyll – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:03 Lezione sul Campo – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:58 Il Coreografo – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:52 Conti Da Saldare – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:45 Tacchi Rossi – The Mentalist IV

01:38 Addio, e Grazie per Tutti i Pesci Rossi – The Mentalist IV

02:34 Tra Le Mura Domestiche – C.S.I. New York II

03:27 Eroi – C.S.I. New York II

04:20 Tgcom24

49 Italia 2

20:20 La Prima Volta di Ross – Friends

20:45 Incontro in Lavanderia – Friends

21:15 Scuola di Polizia 4: Cittadini In… Guardia

23:00 Samson – la Vera Storia di Sansone

52 DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Raw

01:15 Ghost Asylum

02:10 Io e i miei parassiti

03:55 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Carlo Levi. La solitudine dell’intellettuale

21:10 Storia di un negoziato. La crisi dei missili a Cuba

22:10 La guerra segreta. L’uomo della Gestapo

23:10 Italiani – Donne scienziate tra ‘800 e ‘900 – Giuseppina Cattani e Anna Kuliscioff

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.48

00:50 Passato e Presente: Carlo Levi. La solitudine dell’intellettuale

01:30 Cercasi talento. Scandicci, Firenze

02:30 Grandi battaglie – La battaglia delle Marianne

55 Mediaset Extra

21:15 Padre Pio

23:55 Avanti un Altro

01:03 Tgcom24

01:05 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag