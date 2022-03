Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20.35 Soliti Ignoti

21:25 Noi 1×03-04 1a Tv

23:40 Speciale Tg 1

Rai 2

18:30 90° minuto

19:40 NCIS 16×13

20:30 Tg2

21:05 The Rookie 4×09 1a Tv

21:50 CSI Vegas 1×09 1a Tv

22:40 Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Che Tempo Che Fa

23:30 Tg3 Mondo

Canale 5

18.45 Avanti un altro

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima

21:15 Guinnes – Lo Show dei Record

00:30 TG 5

Italia 1

19:30 CSI Miami

20:30 NCIS 10

21:20 King Arthur Il potere della spada

ore 23:55 Pressing



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Zona Bianca

00:50 Nei Miei Sogni

La7

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Non è l’arena

01:00 Tg La7



Tv8 (ch 125 Sky)

20:15 4 Ristoranti

21:35 Tomb Rider



Nove (ch. 149 Sky)

19:55 Little Big Italy

21:30 Stand Up – Comici in prova

(alle 23:00 in replica)

Le Serie Tv in Chiaro

Tv2000 (ch. 28 dtt 18 Tivusat 157 Sky) ore 21:25 Orgoglio e pregiudizio miniserie

(ch. 28 dtt 18 Tivusat 157 Sky) ore 21:25 Orgoglio e pregiudizio miniserie Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Vera 4×04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Vera 4×04 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Mom 5×05-06-07-08-09

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) Ore 19:45 Houdini 1×01-02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) Ore 19:45 Houdini 1×01-02 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Chicago P.D. 9×02 + Chicago Fire 10×02 + Chicago Med 7×02

(ch. 112) ore 21:15 Chicago P.D. 9×02 + Chicago Fire 10×02 + Chicago Med 7×02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Le Indagini di Roy Grace 1×02 1a tv

(ch. 114) ore 21:15 1×02 1a tv Fox (ch. 116) ore 21:05 Magnum P.I. 4×02 1a Tv Sky

Guida Tv domenica 13 marzo 2022 – I Film

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Rush Hour Due mine vaganti

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 C’era una volta Steve McQueen 1a tv

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Blue Jasmine

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Show Dogs – Entriamo in scena

Cielo (ch. 26 dtt, 19 Tivù Sat 126 Sky) In The Electric Mist – L’occhio del ciclone

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Bad Moms – mamme molto cattive



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Sorpresi dall’amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Infelici e Contenti

I Film sulle pay tv sky e premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Veloce come il vento

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 La persona peggiore del mondo 1a tv

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Karate Kid – La leggenda continua

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La bussola d’oro

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 La rapina perfetta

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Il rapporto Pelican

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 A christmas Number One

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La voce dell’amore

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ci vuole un gran fisico



