Mattinata impegnativa per la Polizia Locale a causa di diversi incidenti avvenuti sul territorio di Roma. In particolare sono due gli incidenti gravi, entrambi con esito mortale. Il primo è avvenuto poco prima delle ore 7 all’Eur, in via dell’Oceano Indiano all’incrocio con viale Egeo, dove sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur, i quali sono stati impegnati nei rilievi di un incidente che ha visto coinvolti un motociclo Honda SH ed un’automobile un’Audi A 4.

Deceduto il conducente dell’Honda Sh, un ragazzo italiano di 35 anni. L’uomo alla guida dell’auto, italiano di 71 anni, si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente a La Rustica

Altro incidente grave avvenuto in zona La Rustica, in Via Dameta all’altezza del cavalcavia della A24 , alle ore 9,30 circa: qui sono intervenuti i caschi bianchi del V Gruppo Casilino per i rilievi di un incidente che ha interessato un autocarro Iveco e un pedone, donna italiana di 74 anni, deceduta dopo essere stata investita dal veicolo.

Anche in questo caso il conducente, italiano di 46 anni, si è fermato per i soccorsi. In corso gli accertamenti sull’esatta dinamica dei fatti.

Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nei due incidenti sono stati accompagnati presso gli ospedali della Capitale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito e tutti veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Foto di repertorio