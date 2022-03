Tragico incidente in zona La Rustica: morta un’anziana investita da un camion

Tragico incidente questa mattina, 8 marzo 2022, verso le ore 9:00, nella Capitale, in zona La Rustica: una donna è deceduta dopo essere stata investita da un camion.

La Rustica, tragico incidente: morta una donna

Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada in via Dameta quando è stata investita da un mezzo pesante.

Il conducente del camion si è immediatamente fermato per prestare soccorso ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e per determinare l’esatta dinamica del tragico incidente.

Foto di repertorio