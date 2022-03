Tuscolano, brutto incidente tra un tram e un’autocisterna piena di gasolio

Dalle ore 11:40 circa di oggi, 8 marzo 2022, due squadre operative VVF, un’autobotte, un’autogru, il Carro Sollevamenti, il Carro Fiamma, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) stanno intervenendo per incidente ferroviario, tra un tram di linea e una cisterna con un residuo di 4500 litri di gasolio, in Via Orazio Pierozzi incrocio Via Casilina.

Tuscolano, brutto incendio ferroviario

Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Al momento non risultano feriti gravi.

Funzionario di servizio, Capoturno Provinciale VVF, 118 e Polizia stradale sul posto per quanto di loro competenza.