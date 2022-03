Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:00 TG1 Sera

00:05 Tv7

01:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S S6E21 – Insoliti sospetti

22:10 N.C.I.S. Hawai’i Maschere

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:27 Meteo 2

00:30 I Lunatici

02:10 Rogue – Il solitario

03:50 Appuntamento al cinema

03:55 Rex S1E6 – Mamma chioccia

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5905

21:20 Sorry We Missed You

23:10 Giangiacomo Feltrinelli – La Grande Storia Anniversari

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 La poesia dimenticata

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Requiem – Lincoln Rhyme

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Gialloparma

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:22 Più Forti del Destino

23:40 Tg5

00:15 Mayday – I Parte – Manifest III

01:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:42 Uomini e Donne

03:50 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Cerca – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 John Wick – Capitolo 2

23:50 Man Of Tai Chi

01:50 Addio Zombie – Izombie

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Una Bomba di Ghiaccio – i Mega Disastri

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Damages

03:35 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – La sfida

21:30 Quattro matrimoni

00:05 Italia’s Got Talent

02:25 Cinquanta sbavature di nero

9 NOVE

20:15 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:55 Accordi & Disaccordi (live)

00:00 Fratelli di Crozza

20 Venti

20:13 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory XII

20:36 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory XII

21:04 L’ Ultima Discesa

23:19 Pitch Black

01:28 Auguri Fuori Stagione – I Parte – Royal Pains IV

02:08 Auguri Fuori Stagione – II Parte – Royal Pains IV

02:47 Coraggio di Parlare – Distretto di Polizia 3

03:27 A Me Gli Occhi – Distretto di Polizia 3

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.16

21:22 Antigang – Nell’ombra del crimine

22:55 I miserabili

00:46 Anica appuntamento al cinema

00:49 Wonderland pt.25

01:26 Narcos: Messico S1E9 881 Lope de Vega

02:21 Narcos: Messico S1E10 Leyenda

22 Iris

20:06 Il Cobra – Walker Texas Ranger IV

21:00 La Recluta

23:31 Mystic River

02:07 Caro Zio Joe

03:58 Videodrome

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America – S3E9

21:16 Art Night E17

23:11 Save the Date E22

23:42 Terza Pagina E20

00:33 Duran Duran – There’s Something You Should Know

01:32 Rai News Notte

01:34 Joaquin Sorolla

02:31 Prossima fermata America – S3E9

24 Rai Movie

21:10 Non c’è più religione

22:50 Brothers

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

00:45 Le vite degli altri

25 Rai Premium

21:20 Vostro Onore – S1E5

22:20 Vostro Onore – S1E6

23:15 Caro Diego 2 – Sebastiano Aulino, Cristina Parini e Isaia Busatta

00:05 DOC – Nelle tue mani – S2E13 – Così lontani, così vicini

01:10 DOC – Nelle tue mani – S2E14 – Senza nome

02:00 Nebbie e Delitti – S1E4 – I misteri delle donne

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Cugini carnali

23:10 Too Much Pussy – Viaggio nel sesso positivo

01:05 Il piacere è tutto mio! La magia dell’autoerotismo

27 Twentyseven

20:09 A-Team

21:06 Il principe cerca moglie

23:21 Tower Heist: Colpo ad alto livello

01:13 Chuck

02:36 Hart of Dixie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Seaside Hotel

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La Mala Educaxxxion

30 La 5

21:10 La Musica Nel Cuore – August Rush

23:19 Uomini e Donne

00:50 Segui il Tuo Cuore

02:29 Anna e i Cinque la Nuova Serie, 6

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:45 Il salone delle meraviglie

34 Cine34

21:03 Terapia di coppia per amanti

22:53 E adesso sesso

00:40 Sogni mostruosamente proibiti

02:11 Fuori uno sotto un altro… arriva il Passatore

35 Focus

20:16 La Nave Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:16 Il Boeing Max 8 – Indagini Ad Alta Quota XXI

22:15 Consegna Letale – Indagini Ad Alta Quota XXI

23:16 Legends Of The Pharaohs – Secrets Of The Pyramid Builders 1, 2

01:16 Tg5 Start

01:18 Un Tragico Equivoco – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 E-Planet, 11 – E-Planet

02:45 Flatpack Empire , 1 – Come Funziona L’Ikea?

38 Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:30 I misteri di Murdoch

01:30 Profiling

39 TOP Crime

20:16 Rosso di Rabbia – The Mentalist III

21:10 Lealtà – Chicago P.D. V

22:04 Ritorno A Casa – Chicago P.D. V

22:59 Un Ago Nel Pagliaio – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:53 Filadelfia – Law & Order: Unità Speciale VIII

49 Italia 2

20:20 Pensaci Prima di Parlare – Friends

20:45 Amore Tra i Denti – Friends

21:15 Noi

23:25 L’ Uomo con i Pugni di Ferro

01:38 L’ Uomo di Ghiaccio – South Park

02:03 I Cori Spaccamarroni – South Park

02:36 La Ricaduta – Shameless

52 DMAX

21:15 Ingegneria perduta

23:20 Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

00:40 Unexplained Files

02:35 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Censura, tagli al cinema

21:10 Storie Contemporanee pt.2

21:40 Il regime dei colonnelli in Grecia

22:40 Maxi-Il grande proceso alla mafia. Faccia a faccia

23:05 Speciale Aldo Moro – 18/3/78 – Tg2 Studio Aperto 1a parte

23:30 Così lontani così vicini. 150 anni di storia tra Italia e Giappone

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:15 Le Iene

01:00 Avanti un Altro

02:08 Tgcom24