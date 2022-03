Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Una giusta causa

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:53 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:52 Che tempo fa

01:55 Sottovoce

02:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile

00:15 Tonica

01:13 Meteo 2

01:15 I Lunatici

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 08/03/2022

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5897

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Save the date

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Text To Kill – Messaggio per Uccidere

02:34 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:54 Il Divorzio

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:30 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

21:00 Champions League, Liverpool – Inter

23:00 Champions Live

00:10 X-Style

00:40 Tg5

6 Italia 1

20:24 Sequestro Lampo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Wonder Woman

00:10 Lanterna Verde

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Arte e Cultura – i Tesori delle Antiche Civiltà

03:20 I Cinque Sensi – i Poteri Segreti del Corpo Umano

04:09 Un Luogo Incantevole – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:00 Damages

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Italia’s Got Talent

02:05 Duetto a tre

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Il segno della libellula – Dragonfly

23:35 Il vento del perdono

01:35 Highway Security: Spagna

03:30 Vizi e virtù – Conversazione con Francesco

20 Venti

20:13 La Triangolazione della Separazione – The Big Bang Theory XI

20:36 La Correlazione Romanzesca – The Big Bang Theory XI

21:04 Whiteout – Incubo Bianco

23:19 Safe

01:18 Il Ragazzo di Casa – Shameless VI

01:58 Abitudini Pericolose – Shameless VI

02:33 Chinatown Distretto di Polizia 2

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds ep.22

21:19 I See You

22:56 Wonderland

23:32 Accerchiato

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:14 Narcos S3E3 I soldi fanno girare il mondo

02:17 Narcos S3E4 Scacco matto

03:05 Cold Case II ep.4

03:46 Private Eyes S2E2 – Il condominio dei misteri

22 Iris

20:05 Il Codice del Silenzio – Walker Texas Ranger IV

21:00 Quel Treno per Yuma

23:29 Forsaken

01:20 Sotto Stretta Sorveglianza

02:48 Milagro

04:44 Grazie Zia

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America – S3E2

21:15 The Wife – Vivere nell’ombra

22:54 Joni Mitchell – Woman of Heart and Mind

00:19 Classic Albums: Carly Simon – No Secrets

01:17 Rai News Notte

01:19 Louvre Behind the Scenes

02:11 Prossima fermata America – S3E2

03:18 Scrivere un classico nel Novecento – Il nome della rosa di Umberto Eco

03:30 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Come eravamo

23:15 On the Milky Road – Sulla via lattea

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Posh

03:15 La banda di Harry Spikes

25 Rai Premium

21:20 Ransom S1E13 Antiproiettile

22:00 Ransom S2E1 Tre desideri

22:45 Ransom S2E2 Alters

23:25 Storia di Nilde

01:05 Le piu’ grandi icone del mondo – S1E4

02:00 Hudson e Rex S1E10 – Sul ghiaccio

02:40 Hudson e Rex S1E11 – Acqua assassina

03:20 Hudson e Rex S1E12 – In fuga dal passato

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Peccato che sia femmina

23:25 Le Dolci zie

01:10 Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

02:15 Violently Happy – Piacere estremo

03:20 Polylove – L’amore è complicato

27 Twentyseven

20:13 A-team

21:07 Ocean’s Thirteen

23:15 American Pie: Ancora insieme

01:10 Chuck

02:32 Shameless

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 55 passi

23:10 Retroscena

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 La cucina di Sonia

20:30 I menù di Benedetta

21:30 Downton Abbey

23:55 Donne nella storia

00:45 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

04:20 Tg La7

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento

22:50 Il salone delle meraviglie

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:00 Segreti di cinema – cine34 ’22 – anteprima

21:06 Io, loro e Lara

23:09 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:19 L’ amore è eterno finché dura

01:21 Pierino contro tutti

02:49 Blues metropolitano

04:38 Il commissario di ferro

35 Focus

20:15 La Città dell’Oro – Cose di Questo Mondo I

21:15 La Baia di Fundy – Meraviglie della Terra II

22:15 Giungla – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

23:15 Rompighiaccio Da Record – Giga Strutture III

00:15 Le Megastrutture di Gustave Eiffel e i Loro Segreti

01:15 Tragedia in Egitto – Indagini Ad Alta Quota IV

38 Giallo

21:10 Annika

23:10 Tandem

01:20 Profiling

03:35 The Murder Shift

39 TOP Crime

20:15 Rosso Paura – The Mentalist II

21:10 Giochi Pericolosi – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:04 Il Profumo della Morte – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:59 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale XX

23:53 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale XX

00:46 Roulette Rossa – The Mentalist IV

01:39 Tragedia in Rosso – The Mentalist IV

02:35 Delitto Alla Stazione – C.S.I. New York II

03:28 Cadavere Allo Zoo – C.S.I. New York II

04:21 Tgcom24

49 Italia 2

20:16 La Mamma di Cartman Continua A Farsela con Tutti – South Park

20:46 L’ Amagalline – South Park

21:15 Scuola di Polizia 3: Tutto Da Rifare

23:00 El Dorado – la Città Perduta

02:11 Settantamila Puzzette Su Saddam – South Park

02:26 La Mamma di Cartman Continua A Farsela con Tutti – South Park

02:48 L’ Amagalline – South Park

03:08 Salvami – The Vampire Diaries

03:50 Il Male A Mystic Falls – The Vampire Diaries

04:40 La Cavalleria è Morta – Izombie

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ghost Asylum

03:50 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Adele Faccio, femminista disobbediente

21:10 Giovani donne

21:15 Italiani – Gae Aulenti

22:10 La lunga marcia

23:10 Il lungo silenzio

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

01:00 Passato e presente – Carla Lonzi e il femminismo

01:40 #Maestri pt.83

02:10 Il soffitto di cristallo. Nunzia Ciardi

02:40 Italiane. Il Risorgimento delle donne

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.