Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 18 regali

23:05 Porta a Porta

23:20 TG1 Sera

23:25 Porta a Porta

00:50 RaiNews24

01:24 Che tempo fa

01:25 Applausi

02:15 Movie Mag

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Balla coi lupi

00:35 Paradise La finestra sullo showbiz

02:04 Meteo 2

02:05 I Lunatici

02:30 Dobbiamo parlare

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole EP5903

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:52 Il Grande Sogno

02:47 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:07 Il Prefetto di Ferro

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:22 Più Forti del Destino

23:40 Tg5

00:15 Persecuzione Globale – Manifest III

01:15 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:42 Uomini e Donne

03:20 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Deviazione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:05 La Pupa e il Secchione Short

01:20 6 Giorni – Miracle Workers

01:43 3 Giorni – Miracle Workers

02:06 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Sport Mediaset – la Giornata

02:33 Il Lato Oscuro Dei Templari 3, 4

03:53 Studio Aperto – la Giornata

04:03 L’ Importante è Sorridere – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 Damages

04:05 L’aria che tira

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Sahara

23:45 The Lincoln Lawyer

02:00 UEFA Europa League Magazine

03:00 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Little Big Italy

21:35 Stand Up – Comici in prova

00:40 WWE Raw

02:45 WWE Smackdown

20 Venti

20:13 La Turbolenza di Tam – The Big Bang Theory XII

20:36 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory XII

21:04 Joker

23:14 Van Helsing

01:44 Ballando col Diavolo – Royal Pains IV

02:22 Conflitti di Famiglia – Royal Pains IV

03:03 Giochi Pericolosi – Distretto di Polizia 3

03:43 L’ Incidente – Distretto di Polizia 3

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds II ep.12

21:19 Paura primordiale

22:54 Adverse

00:30 Narcos: Messico S1E5 Contatti in Colombia

01:40 Narcos: Messico S1E6 L’ultima frontiera

02:35 Narcos: Messico S1E7 Il capo dei capi

03:33 Cold Case II ep.11

22 Iris

20:05 Il Tornado – Walker Texas Ranger IV

21:00 Animali Notturni

23:27 Seven

01:53 Dad

03:53 L’ Uomo della Valle

23 Rai 5

20:54 Pillola Beneide 1

21:10 Carmelo Bene in Quattro momenti su tutto il nulla – Momento 1, 2, 3, 4

22:53 Mixer Cultura – Carmelo Bene

23:41 Pillola Beneide 8

23:43 Manfred. Versione per concerto in forma di oratorio

00:55 Pillola Beneide 9

00:59 In-vulnerabilità di Achille

01:49 Rai News Notte

01:52 Pillola Beneide 10

01:54 L’Adelchi di Alessandro Manzoni in forma di concerto

03:32 Pillola Beneide 11

03:35 ll mare scomparso

24 Rai Movie

21:10 Ricchi di fantasia

22:55 Movie Mag

23:25 Drive Me Home

01:00 Gli amanti passeggeri

02:35 La pazza gioia

25 Rai Premium

21:20 Studio Battaglia – S1E1, S1E2

23:05 Vostro Onore – S1E3, S1E4

01:00 Caro Diego 2 – Luna Zardo, Riccardo Tirigalli e Lucia Zamparo

01:55 Il Mastino – Primo amore p.6

03:30 Doc Martin S7E4

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Storm cell – Pericolo dal cielo

23:05 Miranda

00:45 Gioco di seduzione

02:10 Bonnie and The Thousand Men

03:10 Into – Dimmi cosa ti piace

27 Twentyseven

20:10 A-Team

21:08 Daddy’s Home 2

22:57 I Goonies

00:54 Chuck

02:22 Hart of Dixie

04:23 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Keylor Navas, il portiere dell’anima

23:15 Seaside Hotel

01:00 La compieta preghiera della sera

01:20 Santo Rosario

01:45 Sulla Strada

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 ArtBox

01:45 Like – Tutto ciò che Piace

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

01:38 E’ Complicato

03:30 Anna e i Cinque la Nuova Serie, 4

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 ER: storie incredibili

34 Cine34

21:06 Immaturi – Il viaggio

23:18 Dottor Jekyll e gentile signora

01:08 Fausto & Furio

02:43 Willy Signori e vengo da lontano

04:25 Giovanni delle Bande Nere

35 Focus

20:15 Fonte di Giovinezza – Cose di Questo Mondo IV

21:15 La Lotta per il Potere – Wild Fighters – Nati per Combattere

22:15 Le Città Degli Animali – Ingegneri Nati

23:15 Estate – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

00:15 Estate – la Stagione Più Calda

01:15 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 La Nave Cargo Più Grande del Mondo – Giga Strutture II

02:45 Trasporti Straordinari: il Cammino Degli Aerei

03:30 Le Regine della Savana

38 Giallo

21:10 Delitto a Saint-Affrique

23:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

00:55 L’Ispettore Barnaby

02:40 Cherif

04:30 A Crime to Remember

39 TOP Crime

20:15 Il Clown Dal Naso Rosso – The Mentalist II

21:10 Guardiani e Gladiatori – Law & Order: Unità Speciale XXII

22:04 La Ballata di Dwight e Irena – Law & Order: Unità Speciale XXII

22:59 Bruciata Viva – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:53 L’ Outsider – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:47 Ad un Passo Dal Dr. Jekyll – C.S.I. – Scena del Crimine X

01:40 Lezione sul Campo – C.S.I. – Scena del Crimine X

02:36 L’ Apparenza Inganna – C.S.I. New York III

03:29 Un Amore Finito Male – C.S.I. New York III

04:22 Tgcom24

49 Italia 2

20:20 La Cena del Ringraziamento – Friends

20:45 Qualcuno Mi Baci… è Mezzanotte – Friends

21:15 Esmeralda è in Pericolo – Capitan Harlock

21:45 Il Computer Ribelle – Capitan Harlock

22:15 Il Pianeta Ideale – Capitan Harlock

22:45 Il Segreto di Toshiro – Capitan Harlock

23:15 Il Fuoco del Cielo – Capitan Harlock

23:45 La Forza dell’Amore – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

00:16 Scuola di Polizia 4: Cittadini In… Guardia

01:59 Giorni Da Mucca – South Park

02:19 Chef Rischia la Prigione – South Park

02:39 Lo Speciale di Halloween – South Park

02:58 Hai Scelto di Essere Buono – The Vampire Diaries

03:41 Che Cosa Sei Tu – The Vampire Diaries

52 DMAX

21:25 Falegnami ad alta quota

22:20 Life Below Zero

23:15 Basket Zone Moments

23:45 Alaska: gli alieni sono tra noi

01:30 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:00 Speciale Aldo Moro – 16/3/78 – Tg1 Ed. Straordinaria – Reazioni Sindacati

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Il Congresso di Vienna

21:10 Italiani – Donne scienziate tra ‘800 e ‘900 – Rina Monti e Eva Mameli Calvino

22:10 Cercasi talento – Lecce

23:05 Speciale Aldo Moro -16/3/78 – Tg1 Ed. Straordinaria – Reazioni Politici

23:10 a.C.d.C. – Langobardi. Alboino e Romans

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.88

00:50 Passato e Presente: Il Congresso di Vienna

01:30 a.C.d.C. La vera storia dei Cavalieri Templari p.1 Nascita di una fratellanza

02:30 Grandi battaglie – La battaglia di Okinawa

55 Mediaset Extra

21:15 D’Iva

01:00 Avanti un Altro

02:08 Tgcom24