Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:20 TG1 Sera

00:25 TV7

01:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S S19E5 – Insoliti sospetti

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S1E5 – Maschere

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:28 Meteo 2

00:30 I Lunatici

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 Paralimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5900

21:20 E poi c’è Katherine

23:10 Grande Storia Anniversari – Jugoslavia addio

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 In questo mondo

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Finché Morte Non Ci Separi – Lincoln Rhyme

01:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:14 Enigma Rosso

03:38 Acid – Delirio Dei Sensi

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:22 Più Forti del Destino

23:40 Tg5

00:25 La Prova del Fuoco – Manifest III

01:25 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:11 Uomini e Donne

03:20 Vivere II

04:20 L’ Incantesimo – The Vampire Diaries III

6 Italia 1

20:24 Sabato di Pace – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 John Wick

23:25 Constantine

01:30 Di Notte, Nella Città Degli Zombie – Izombie

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Il Potere di Guarire Noi Stessi – i Poteri Segreti del Corpo Umano

03:36 L’ Unione Fa la Forza – Secret Life Of The Kangaroo

04:20 La Coppa Degli Esordienti 1 – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Damages

03:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – La sfida

21:30 Quattro matrimoni

00:10 Italia’s Got Talent

02:30 Babysitting – Una notte che spacca

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:55 Accordi & Disaccordi (live)

00:05 Fratelli di Crozza

01:35 Airport Security: Europa

20 Venti

20:13 Il Potenziale dell’Isolamento – The Big Bang Theory XI

20:36 La Polarizzazione della Cometa – The Big Bang Theory XI

21:04 L’ Ultima Tempesta

23:31 The Accountant

01:56 Dopo i Fuochi D’Artificio – Royal Pains IV

02:36 Tempesta Imperfetta – Royal Pains IV

03:15 Show Reel Serie Rete 20

04:01 Resa Dei Conti – Distretto di Polizia 2

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.6

21:19 211 – Rapina in corso

22:50 Una preghiera prima dell’alba

00:50 Anica appuntamento al cinema

00:53 Wonderland Pt.24

01:30 Narcos S3E9

02:19 Narcos S3E10

03:05 Cold Case II ep.8

03:46 Private Eyes S2E5 – La donna fantasma

22 Iris

20:05 Nome in Codice: Dragon Fly – Walker Texas Ranger IV

21:00 Mystic River

23:38 L’ Uomo Nel Mirino

01:58 Le Miniere di Re Salomone

03:40 Conan il Distruttore

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America – S3E5

21:16 Art Night 2021/22 – E16

23:12 Save the Date 2021/22 – E21

23:42 Terza Pagina 2021/22 – E19

00:34 John Lennon – Gimme Some Truth

01:38 Rai News Notte

01:40 I più grandi musei del mondo: San Pietroburgo – E2

02:32 Prossima fermata America – S3E4

03:31 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 The Wolf of Wall Street

00:20 Il tuo ultimo sguardo

02:30 Anica – Appuntamento al cinema

02:45 Cyrano e D’Artagnan

25 Rai Premium

21:20 Vostro Onore – S1E3

22:20 Vostro Onore – S1E4

23:15 Caro Diego 2 – Luna Zardo, Riccardo Tirigalli e Lucia Zamparo

00:05 DOC – Nelle tue mani – S2E11 – Ragioni e conseguenze

01:10 DOC – Nelle tue mani – S2E12 – Gold standard

02:00 Nebbie e Delitti – S1E3 – Bersaglio, l’oblio

03:35 CultFiction – p.1

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Tenere cugine

23:05 Colombia: l’altra faccia del piacere

00:05 Scambisti

02:00 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

03:40 Tokyo Girls – Le nuove geishe

04:35 Sexplora

27 Twentyseven

20:13 A-Team

21:07 Richie Rich – Il più ricco del mondo

22:48 Yes man

00:32 Chuck

01:58 Shameless

04:37 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Seaside Hotel

22:50 Effetto Notte

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La Mala Educaxxxion

02:25 I misteri di Parigi

03:20 I menù di Benedetta

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:45 Beauty Bus

23:55 Incidenti di bellezza

34 Cine34

21:05 Quel bravo ragazzo

22:39 Il ragazzo del pony express

02:29 Chiari di luna

04:29 Il ragazzo che sapeva amare

35 Focus

20:15 Corea del Nord – Cose di Questo Mondo i

21:15 Indagini Ad Alta Quota XXI, 1 – Indagini Ad Alta Quota XXI

22:15 Indagini Ad Alta Quota XXI, 2 – Indagini Ad Alta Quota XXI

23:15 Isola di Pasqua: Misteri di un Mondo Perduto

01:15 Tg5 Start

01:18 Indagini Ad Alta Quota V, 5 – Indagini Ad Alta Quota V

02:00 E-Planet, 10 – E-Planet

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

38 Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:30 I misteri di Murdoch

01:30 Profiling

03:30 The Murder Shift

39 TOP Crime

20:16 Rosso per la Vergogna – The Mentalist II

21:10 La Vendetta – Chicago P.D. V

22:03 Hannah – Chicago P.D. V

22:58 Il Confronto – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:52 Infiltrata – Law & Order: Unità Speciale VIII

49 Italia 2

20:15 Il Lurido Phil – I Parte – Will & Grace

20:40 Il Lurido Phil – II Parte – Will & Grace

21:15 Oscure Presenze

23:05 Baywatch

01:15 Ai Confini della Realtà – South Park

01:35 Estate Da Schifo – South Park

01:56 Dramma di Mr. Hankey – South Park

02:15 Ciao, Fratellino – The Vampire Diaries

02:55 Oggi Sarà Diverso – The Vampire Diaries

03:40 Paso Doble – Izombie

04:20 Il Progetto Z – Izombie

52 DMAX

21:15 Ingegneria perduta

23:10 Border Security: terra di confine

00:10 Alaska: gli alieni sono tra noi

02:00 Io e i miei parassiti

03:50 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Italia – Marocco. De Amicis alla corte del Sultano

21:10 Storie contemporanee – Trieste

21:30 Antoine il fortunato, una vita tra due Imperi

22:30 Maxi-Il grande proceso alla mafia-. Il boss dei due mondi

23:10 Cesare Battisti-l’ultima fotografia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.49

00:50 Passato e Presente: Italia – Marocco. De Amicis alla corte del Sultano

01:30 Climbing Iran

02:30 Grandi battaglie – La campagna del nord Africa

03:30 Imago Urbis – Genius loci – Natura e mito

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.