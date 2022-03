Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 DOC – Nelle tue mani – S2E13 – Così lontani, così vicini

22:30 DOC – Nelle tue mani – S2E14 – Senza nome

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:54 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:53 Che tempo fa

01:55 Cinematografo

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Vegetale

22:55 Anni 20 Notte

00:45 I Lunatici

02:00 Gocce Azzurre

02:40 Paralimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5899

21:20 Il Caso Collini

23:30 Caro Marziano

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Totò, Peppino e la Dolce Vita

02:32 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:51 Metti… Che Ti Rompo il Muso

04:22 5 – Anno Domini

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Sorprese di Natale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Animali Fantastici e Dove Trovarli

23:56 Scontro Finale – Chucky

01:01 Una Miss Mancata – Izombie

01:51 Studio Aperto – la Giornata

02:03 Sport Mediaset – la Giornata

02:18 Le Nostre Capacità di Adattamento – i Poteri Segreti del Corpo Umano

03:07 Il Cervello – Intelligenza, Memoria e Creatività

03:56 Studio Aperto – la Giornata

04:06 Lezione Da Campione – Forza Campioni

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 Damages

04:05 L’aria che tira

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

20:55 UEFA Europa League Atalanta-Bayern Leverkusen

23:00 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:25 Tre uomini e una pecora

03:15 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:35 Notte prima degli esami

01:35 Airport Security: Europa

03:55 Riaccendiamo i fuochi

20 Venti

20:13 L’ Eccitazione per Gates – The Big Bang Theory XI

20:36 La Dissociazione dell’Inquilino – The Big Bang Theory XI

21:04 The Accountant

23:41 Shoot’Em Up – Spara O Muori!

01:27 Non Dormire Più – Shameless VI

02:05 La Famiglia Nonostante i Gallagher – Shameless VI

02:45 Faccia A Faccia – Distretto di Polizia 2

03:25 Resa Dei Conti – Distretto di Polizia 2

04:02 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.4

21:21 Ted Bundy – Fascino criminale

23:12 Warrior II ep.7

00:12 Warrior II ep.8

00:58 Anica appuntamento al cinema

01:01 Narcos S3E7 – Senza uscita

01:57 Narcos S3E8 – Convivere

02:43 Cold Case II ep.6

03:26 Cold Case II ep.7

22 Iris

20:05 Il Testimone – Walker Texas Ranger IV

21:00 Danni Collaterali

23:20 Colpo A Rischio

01:19 The Raven

03:09 Il Prigioniero di Zenda

04:53 Il Cadavere Dagli Artigli D’Acciaio

23 Rai 5

20:21 Prossima fermata America – S3E4

21:20 OSN: Daniele Gatti completa l’integrale delle Sinfonie di Schumann

22:36 Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

23:34 Pearl Jam Twenty

01:33 Rai News Notte

01:37 I più grandi musei del mondo: Madrid e Castiglia – E1

02:29 Prossima fermata America – S3E4

03:30 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Regole d’onore

23:20 Raid – Una poliziotta fuori di testa

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Vicolo cieco

02:50 Movie Mag

03:20 Lasciami per sempre

25 Rai Premium

21:20 Hudson e Rex S1E13 – Indagine in diretta

22:05 Hudson e Rex S1E14 – La setta

22:50 Hudson e Rex S1E15 Strani fenomeni

23:35 Un tavolo per due

01:00 La Squadra S8E9 – La strana morte di Ibrahim

02:45 Allora in onda – La donna di picche

03:30 Doc Martin S6E6

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 The Keeper

23:10 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:10 Public Sex, Private Lives

01:25 I miei 100.000 amanti

02:25 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

27 Twentyseven

20:05 A-Team

21:06 Yes man

22:52 I gemelli

00:43 Chuck

02:08 Shameless

04:47 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Il giardino di limoni

23:00 Segnati da Dio

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Risvegli

23:40 Versailles

03:10 I misteri di Parigi

04:00 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Di Nuovo in Gioco

23:20 Uomini e Donne

00:50 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

23:15 Dr. Mercy: la dottoressa della pelle

00:10 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:05 Zucchero, miele e peperoncino

23:11 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

01:20 Doppio misto

02:48 Lo scugnizzo

04:22 Supercolpo da 7 miliardi

35 Focus

20:15 Cercando Sodoma – Cose di Questo Mondo I

21:15 Schnidi: il Fantasma del Neolitico

22:15 Canada 2011: Storia di Un’Indagine Paleontologica

23:15 Insetti, Ponti Terrestri e Capelli di Lava

00:16 Giochi di Luce e Navi Nel Cielo – Stranezze di Questo Mondo I

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 3 – Indagini Ad Alta Quota V

02:00 La Central Park Tower – Giga Strutture II

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 Venezia – Città in Pericolo

38 Giallo

21:10 Shetland

23:20 Annika

01:20 Profiling

03:20 The Murder Shift

39 TOP Crime

20:15 Rosso Rubino – The Mentalist II

21:10 Non è il Crimine Organizzato di Tuo Padre – Law & Order

22:04 Saluta il Mio Piccolo Amico – Law & Order

22:58 La Sostanza di Cui Sono Fatti i Sogni – Law & Order

23:53 Il Ricordo – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:47 Lo Zio – Law & Order: Unità Speciale VIII

01:40 Ascolta la Mia Voce – All Rise II

02:35 Atto di Fede – All Rise II

03:28 Un Giorno Alla Volta – All Rise II

04:21 Tgcom24

49 Italia 2

20:15 Che Schifo! – Will & Grace

20:40 Bugie e Sussurri – Will & Grace

21:15 Baywatch

23:30 La Dea Dorata – Capitan Harlock

23:55 La Luce Misteriosa – Capitan Harlock

00:20 Il Mare della Morte – Capitan Harlock

00:50 La Spia – Capitan Harlock

01:19 Il Tornado – Capitan Harlock

01:46 I Fratelli Toguro, Messaggeri dell’Oscurità – Yu Yu Hakusho

02:12 Il Trio Dei Demoni – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

02:37 La Donna con il Feto Incorporato – South Park

02:57 La Rana Messicana dello Srilanka del Sud – South Park

03:18 Ai Confini della Realtà – South Park

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro

00:10 Alaska: gli alieni sono tra noi

02:00 Io e i miei parassiti

03:45 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento

21:10 a.C.d.C. – Langobardi. Alboino e Romans

22:10 a.C.d.C. La vera storia dei Cavalieri Templari p.1 Nascita di una fratellanza

23:10 Storia delle nostre città. Bari. La porta d’Oriente

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.39

00:50 Passato e Presente: Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento

01:30 Potere e bellezza – I Borboni

02:30 Grandi battaglie – La guerra lampo

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.