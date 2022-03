Nella giornata di oggi c’è stata neve a quote alte nella regione Lazio, con nevicate non molto intense, ma comunque di rilievo. Per sabato 5 marzo sono previste ancora nevicate solo su alte quote, ma in maniera molto meno esigua. Tuttavia, se il sole e il bel tempo (a parte qualche leggera pioggia sparsa, nel pomeriggio di questo venerdì) ci accompagneranno fino a lunedì, già da martedì prossimo la situazione potrebbe cambiare.

Le proiezioni parlano di maltempo in arrivo e soprattutto di possibili nevicate anche a quote basse. Scopriamo la situazione.

Proiezioni meteo neve nel Lazio: potrebbe nevicare a quote basse. Ecco quando

Come detto, martedì il tempo dovrebbe cambiare. Previsto l’arrivo della pioggia. Ma è il giorno successivo quello che le proiezioni danno come uno dei più probabili in cui si potrebbe vedere nevicate anche a basse quote nella regione Lazio. Ancora non stiamo parlando di previsioni, quindi sottolineamo come la situazione, anche a distanza di poche ore, possa completamente essere smentita e ribaltata (in caso, vi aggiorneremo). Ricordiamo infatti che a distanza di diversi giorni è più difficile dire con certezza cosa accadrà, e la situazione tende a modificarsi anche dopo pochissimo tempo.

A ogni modo, per la giornata di mercoledì 9 marzo sono previste nevicate a quote che di consueto non sono interessate dai bianchi fiocchi. Altra giornata “da attenzionare” sarà quella di venerdì 11 marzo.

Mercoledì 9 e venerdì 11 marzo 2022 possibili nevicate a basse quote nella regione Lazio: dove nevicherà

Potrebbe nevicare anche a quote inferiori ai “classici” 500 metri di altitudine. Le zone interessate da possibili nevicate (la cui intensità è ancora da capire) sono quelle della Ciociaria, ma anche dei Castelli Romani. Più in generale, la provincia di Roma potrebbe vedere fiocchi bianchi cadere dal cielo. Nevicherà con buona probabilità anche in provincia di Rieti.

In molti si chiedono se nevicherà anche a Roma, ma nella Capitale non dovrebbe nevicare.

Quasi sicuramente non saranno interessate dalla neve le zone del litorale romano (Ostia, ma anche Fiumicino, ecc.) e quelle della provincia di Latina.

Torna anche il grande freddo

Le temperature si abbasseranno notevolmente, sia per quanto riguarda le massime, che le minime. Quest’ultime arriveranno in media a -2 gradi anche nelle zone a bassa quota. Una buona occasione per rispolverare i cappotti invernali, dopo giorni di temperature più vicine a quelle primaverili.

Ricapitolando

Dunque, nelle giornate di mercoledì e di venerdì potrebbe nevicare a basse quote su alcune zone della regione Lazio. Ancora da capire l’intensità delle potenziali nevicate. Molto probabile comunque che, a prescindere, nevicherà sulle alte quote. Il maltempo che dovrebbe iniziare martedì prossimo dovrebbe protrarsi almeno fino alla giornata di venerdì.

Nei prossimi giorni sarà più chiara la situazione e scopriremo se quanto prospettato sarà stata solo una proiezione temporanea o se sarà confermata. Seguiteci per scoprire che tempo farà e se realmente nevicherà anche a quote basse e se quindi l’inverno farà questo colpo di coda, prima di lasciare definitivamente spazio alla primavera, sempre più imminente (almeno dal punto di vista del calendario).