Dopo le forti nevicate del 26 febbraio scorso, sono previsti nuovamente fiocchi di neve sulle alte vette del Lazio. Sabato scorso le zone più interessate dalle nevicate, come preannunciato, sono state Accumoli, Campo Staffi e Forca d’Acero. Scopriamo invece le previsioni neve per domani, venerdì 4 marzo 2022.

Alte quote nel Lazio, torna la neve. Le previsioni per venerdì 4 marzo

Ovviamente, la neve non ha mai abbandonato le alte quote del Lazio. Perlomeno, il terreno. Nella giornata di domani sono previste però nuove nevicate, che andranno ad accrescere alcune delle più alte vette della regione Lazio.

Si prevedono nevicate, sebbene non molto corpose, nelle seguenti zone:

Campo dell’osso e Campocatino, circa 6 centimetri;

Terminillo e Monte Livata, circa 5 centimetri;

Prato di Campoli, Forca d’Acero e Filettino, circa 4;

Filettino e Campo Staffi, circa 3;

Cervara di Roma e Leonessa, circa 2 centimetri.

Ricordiamo che ovviamente potrebbe nevicare anche su altre zone che non siano quelle succitate e che i centimetri di neve previsti potrebbero variare. Per quanto riguarda invece le zone più innevate del Lazio, restano sempre Terminillo, Campo Staffi e Monte Livata, con circa 30 centimetri (Monte Livata la più corposa, con circa 35). Facciamo presente che segnaliamo le zone più innevate, ma ovviamente ce ne sono anche altre.

Per quanto riguarda le zone più fredde, le temperature per domani sulle alte vette della regione sono le seguenti:

Leonessa -10 gradi

Campo Staffi -9 gradi

Terminillo -8 gradi

Campocatino -7 gradi

Campo dell’Osso -6,5 gradi

Forca d’Acero -6 gradi

E la prossima settimana?

Le nevicate sono previste solo per domani, ma attenzione perché parlando di proiezioni (che quindi potrebbero essere smentite nei prossimi giorni), da martedì prossimo e per circa 3 giorni potrebbero esserci nevicate più intense sulle alte quote della regione Lazio e sempre nella giornata di martedì 8 marzo potrebbe anche tornare il maltempo.

Per il momento, esclusa neve a basse quote nella regione Lazio. Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà nei prossimi giorni.