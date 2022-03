Da diversi giorni le proiezioni per la prossima settimana davano maltempo e neve (ne avevamo parlato qui), praticamente nelle città più interne della regione Lazio e anche a basse quote. Tuttavia, sembra che qualcosa sia cambiato (anche se non si escludono possibili nuovi ribaltoni già nelle prossime ore).

Proiezioni meteo neve settimana da 7 al 13 marzo 2022: clamoroso ribaltamento

Le nuove proiezioni hanno smentito le precedenti, ma non si esclude che le previsioni possano nuovamente modificare le cose. Dunque, non più maltempo e addirittura neve anche a basse quote nelle giornate di mercoledì e venerdì, bensì sole e nuvole nei giorni centrali della prossima settimana, nel Lazio.

Il maltempo potrebbe comunque tornare verso il week-end.

Confermate (per ora) le basse temperature

Vengono invece confermate le basse temperature, che mediamente dovrebbero abbassarsi di 3/4 gradi, sia per quanto riguarda le minime che le massime. La buona notizia è che il forte vento di questi giorni dovrebbe comunque attenuarsi.

Se la situazione attuale venisse confermata, non sarà prevista neve a basse quote nel Lazio la prossima settimana e anche il maltempo previsto per qualche giorno consecutivo non dovrebbe esserci. Restate sintonizzati per scoprire se anche queste proiezioni verranno smentite nelle prossime ore.