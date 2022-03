Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 marzo 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 marzo 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:00 TG1 Sera

00:05 TV7

01:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S S19E4 – Alaska

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S1E4 – Paniolo

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:28 Meteo 2

00:30 Radio2 Social Club – Lucio Dalla

01:45 Piloti

02:00 Paralimpiadi Invernali, Pechino 2022 – Gocce Azzurre

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5895

21:20 La promessa dell’alba

23:30 Caro Marziano

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:30 Il sogno di una cosa – Pasolini in Friuli

02:11 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:15 Pasolini

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Pier Paolo Pasolini – Maestro Corsaro

02:12 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:30 Lucio Dalla – Punto e Basta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:22 Una Dignitosa Sepoltura – Fosca Innocenti

23:40 Tg5

00:25 X-Style

01:00 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:45 Uomini e Donne

03:20 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Dispersi in Mare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Transporter Legacy

23:20 Fire With Fire

01:10 La Morta è Servita – Izombie

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Scienza e Tecnologia – i Tesori delle Antiche Civiltà

03:10 Società – i Tesori delle Antiche Civiltà

03:58 Vent’Anni Dopo – II Parte – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Damages

03:50 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – La sfida

21:30 Quattro matrimoni

00:00 Italia’s Got Talent

02:20 Finalmente maggiorenni

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza (live)

22:55 Accordi & Disaccordi (live)

00:05 Fratelli di Crozza

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 Tesla Contro Tesla – The Big Bang Theory XI

20:36 La Complicazione Dei Bitcoin – The Big Bang Theory XI

21:04 Now You See Me 2

23:49 The Island

02:21 Il Sentiero dell’Eroe – Covert Affairs III

03:01 Annie & Auggie – Covert Affairs III

03:40 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds

21:20 Midnight in the Switchgrass

22:53 Solomon Kane

00:37 Anica appuntamento al cinema

00:40 Wonderland Pt.23

01:16 Narcos S2E9 Nuestra Finca

02:14 Narcos S2E10 La caduta

03:02 Cold Case II ep.2

22 Iris

20:05 La Brigata della Libertà – Walker Texas Ranger IV

21:00 L’ Uomo Nel Mirino

23:21 J. Edgar

01:58 L’ Ultima Porta

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia – E6

21:15 Art Night 2021/22 – E15

22:55 Save the Date 2021/22 – E20

23:26 Terza Pagina 2021/22 – E18

00:17 Cantautori: Lucio Dalla – E5

00:40 Rock Legends: Abba

01:25 Rai News Notte

01:28 Leoncillo, una fiamma che brucia ancora

02:21 Prossima fermata Australia – E6

24 Rai Movie

21:05 Flags of Our Fathers

23:20 Il grande uno rosso

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Oltre il giardino

25 Rai Premium

21:20 Vostro Onore – S1E1

22:20 Vostro Onore – S1E2

23:20 Non è mai troppo tardi

01:15 Nebbie e Delitti – S1E2 – L’Affittacamere

02:50 Allora in onda – Dov’è Anna

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Le Dolci zie

23:05 Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

00:20 Porno: tra performance e realtà

01:55 Io, Anders e le altre 23 donne

27 Twentyseven

20:15 A-team

21:07 Mamma, ho perso l’aereo

22:56 Un poliziotto alle elementari

00:51 Chuck

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Seaside Hotel

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

23:20 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La Mala Educaxxxion

02:25 I misteri di Parigi

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:45 Ti spazzo in due – con le Paglionico

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:06 La migliore offerta

23:25 L’uomo delle stelle

01:28 Malena

03:09 Panama Sugar

35 Focus

20:15 Ingegneria Perduta II, 15 – Ingegneria Perduta II

21:15 Santa Sofia: Un’Eredità Secolare

22:15 Le Megastrutture di Gustave Eiffel e i Loro Segreti

23:15 Amazon: The Lost World, 3 – Amazzonia: il Mondo Perduto

00:15 Il Mistero Dei Teschi Romani

01:15 Tg5 Start

01:18 Pericolo Nascosto – Indagini Ad Alta Quota IV

38 Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:30 I misteri di Murdoch

01:30 Profiling

39 TOP Crime

20:16 Sugo Rosso – The Mentalist I

21:10 Punto di Rottura – Chicago P.D. V

22:03 Fantasmi – Chicago P.D. V

22:58 Il Giorno Più Bello – Law & Order: Unità Speciale XX

23:52 Una Brava Ragazza – Law & Order: Unità Speciale XX

00:46 Il Ritorno del Figliol Prodigo – Law & Order: Unità Speciale XXII

01:40 Quello Che Succede in Puglia – Law & Order: Organized Crime I

49 Italia 2

20:05 Uno Stronzo per Amico – South Park

20:25 Tom il Bello – South Park

20:51 Quel Mostro di Barbra Streisand – South Park

21:15 Smiley

23:15 Le Avventure di Spirou & Fantasio

01:06 Fate Mangiare i Bambini Dagli Affamati – South Park

01:26 Uno Stronzo per Amico – South Park

01:46 Tom il Bello – South Park

02:06 Quel Mostro di Barbra Streisand – South Park

02:28 La Cella – The Vampire Diaries

52 DMAX

21:15 I re dell’asfalto

23:10 Border Security: terra di confine

00:10 Alaska: gli alieni sono tra noi

02:00 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: I linguaggi di Pasolini

21:10 Inferno nei mari – Pronti a tutto

22:10 Maxi-Il grande proceso alla mafia-L’astronave verde

23:00 Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri – pt.4

01:05 Passato e Presente: I linguaggi di Pasolini

01:45 Pertini – Il combattente

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.