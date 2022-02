Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 febbraio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:35 Soliti Ignoti

21:30 Lea Un nuovo giorno 1×05-06 1a Tv

23:30 Porta a Porta (alle 23:45 Tg1)

Rai 2

19:00 Blue Bloods

19:40 911 3×10

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Stasera tutto è possibile 1a Tv

00:10 Tonica

Rai3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza

20:45 Un posto al sole

21:25 Cartabianca

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:45 Avanti un altro

20:00 TG5

20:35 Striscina la notizian

20:45 Villareal – Juventus

22:50 Champions League Live

00:15 X-Style

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 3

20:30 NCIS 9

21:20 La fabbrica di cioccolato

23:35 Crimson Peak

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:30 Fuori dal coro

00:50 Il mostro di Cleveland

La7

18:00 Ghost Whisperer

20:00 TgLa7

20:30 Otto e Mezzo

21:15 diMartedì

1:00 Tg La7

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:00 4 Ristoranti

20:20 Guess My Age 1a Tv

21:30 Italia’s Got Talent 7×04

(in replica alle 23:45)

Nove (ch. 149 Sky)

19:15 Little Big Italy

20:30 Don’t Forget the Lyrics 1a Tv

21:35 Attacco al potere

23:35 Beverly Hills Cop 3



Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Ransom 1×07-08-09

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 1×07-08-09 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 4×15-16

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Game of Thrones 2×01-02



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Trust Me 2×03-04

(ch. 112) ore 21:15 2×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Carter 2×09-10 1a Tv

(ch. 114) ore 21:15 2×09-10 1a Tv Fox (ch. 116) ore 21:00 The Good Doctor 3×01-02

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Autobahn Fuori controllo

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Gravity

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Terra di confine

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Cosa dirà la gente

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Gli Amanti passeggeri

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Darling Companion

Twentyseven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Ocean’s Eleven

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 21:10 Mandela and de Klerk

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 C’era un cinese in coma

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 Scuola di polizia

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Tutte contro lui

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il clan

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Bentornato Presidente

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Al lupo al lupo falso allarme

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Sniper la fine dell’assassino

Sky Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Breaking at the edge

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’altra donna del re

Sky Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Napoli Velata

Sky Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ghost Academy

