Dopo i diversi incidenti segnalati nella zona del IV chilometro, tra Colleferro e Artena, stavolta un cinghiale causa un incidente stradale in via Palianese, in direzione di Paliano. Nei giorni scorsi, nella stessa strada, c’era già stato un tragico impatto. E’ di oggi invece la notizia che poco fa l’animale di media taglia ha impattato contro un’automobile che stava transitando nella strada.

Colleferro-Paliano, incidente oggi in via Palianese: auto finisce contro altra auto, forse a causa di un cinghiale

Ancora un violento incidente stradale avvenuto in via Palianese. Stavolta, e non è la prima, la causa è un cinghiale. L’animale ha attraversato la strada nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022. Non è chiaro se una delle due auto abbia impattato contro il cinghiale. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma è possibile che per cercare di schivare l’animale, un’automobilista sia finito contro la vettura che stava transitando nella carreggiata opposta.

Le due vetture si sono scontrate in maniera abbastanza violenta, tanto che diverse sono state le lamiere finite sul manto stradale. Le persone che viaggiavano all’interno delle due auto sono rimaste ferite e trasportate nel vicino ospedale di Colleferro.

Ancora non siamo a conoscenza delle loro condizioni, che auspichiamo non siano gravi. Essendo una strada non molto larga, si è generato un po’ di traffico nella tarda mattinata di oggi, tuttavia smaltito dopo l’intervento del personale addetto alla rimozione dei detriti e grazie all’aiuto delle forze dell’Ordine.

Queste ultime hanno gestito la viabilità e svolto gli accertamenti di rito, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente stradale di oggi. Intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale le persone ferite. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle loro condizioni.