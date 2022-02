Nel primo pomeriggio di ieri c’è stato un incidente in via Palianese Sud. Il sinistro è avvenuto nei pressi di un noto centro sportivo tra Paliano e Colleferro. Si sono scontrate un’automobile e un furgone. Il conducente del furgone sembra non abbia riportato particolari ferite, mentre una persona che si trovava all’interno dell’automobile è rimasta contusa.

Si tratta di un bambino. A distanza di circa 24 ore, ancora non ci sono giunte novità in merito alle sue condizioni di salute, che auspichiamo siano in miglioramento.

Brutto incidente in via Palianese, tra Colleferro e Paliano: bambino trasportato in ospedale

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 15 di ieri, venerdì 11 febbraio 2022, in via Palianese Sud. Proprio nei giorni scorsi c’erano stati alcuni interventi di manutenzione del manto stradale da parte della Città Metropolitana di Roma. All’interno dell’automobile, che ha impattato contro un furgone, c’erano una madre e il suo bambino. Il giovane era protetto dal suo seggiolino e dunque la madre gli avrebbe garantito tutte le misure di sicurezza necessarie.

Tuttavia, ciò non sembra essere bastato poiché il bambino avrebbe poi riportato qualche trauma alla testa. Per questo, si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il bambino è stato così trasportanto in ambulanza presso l’ospedale di Tivoli, nel reparto di pediatria. Ancora non si hanno notizie in merito alle sue condizioni, ma speriamo per il meglio.

L’auto con all’interno i due proveniva da Colleferro e si dirigeva verso Paliano, viceversa il furgone con all’interno almeno un conducente proveniva dalla città ciociara per andare in quella in provincia di Roma. Entrambi i veicoli hanno riportato ingenti danni a causa del forte impatto.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e appurare l’esatta dinamica di quello che sembra essere stato un semifrontale tra le due vetture. La Polizia Locale ha gestito l’emergenza viabilità: il sinistro ha causato un po’ di traffico, anche per via della strada non larghissima.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito all’esatta dinamica dell’incidente stradale da parte dei Carabinieri, ma soprattutto sulle condizioni del giovane rimasto ferito.