Ancora un incidente tra Artena e Colleferro, precisamente in via Latina. All’altezza del semaforo nei pressi dell’ingresso dell’Avio, al IV chilometro, un cinghiale è finito contro un’auto poco fa.

Colleferro, incidente in via Latina oggi pomeriggio: auto finisce contro cinghiale. Animale morto, macchina distrutta e traffico bloccato

Nella zona sono diverse le segnalazioni di questa specie e proprio ieri è stato avvistato un cinghiale non molto lontano, nella zona del 3C. Quotidianamente ci giungono segnalazioni e riportiamo come a causa dell’incidente l’auto sia andata completamente distrutta. Non abbiamo ancora informazioni in merito alle condizioni delle persone che erano nella vettura al momento dell’impatto con l’animale. Quest’ultimo, purtroppo, è deceduto.

Il suo corpo è ancora sull’asfalto stradale e in attesa che arrivino le forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il personale addetto alla rimozione, il traffico nella zona è praticamente bloccato, anche per la via che non è molto larga. Dunque, viabilità a passo d’uomo tra Colleferro e Artena a causa dell’ennesimo incidente tra un cinghiale e un’automobile. Negli ultimi mesi sono stati diversi i sinistri causati da questi animali.

Potrebbero seguire aggiornamenti qualora ci fossero novità in merito alla viabilità o alle condizioni delle persone presenti all’interno dell’auto che, ricordiamo, è andata distrutta. Il traffico è su entrambe le direzioni: sia andando verso Artena che in direzione di Colleferro.