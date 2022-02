Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Ero in guerra ma non lo sapevo

23:15 Porta a Porta

23:30 TG1 Sera

23:33 Porta a Porta

01:00 RaiNews24

01:29 Che tempo fa

01:40 Movie Mag

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S5E6 – Un cuore

22:10 The Resident S4E6 – Un caos, un nuovo ordine

23:00 Re Start

00:30 I Lunatici

01:10 Cerchi Azzurri

02:00 Olimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole EP5883

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Pt.6 – Pamela Villoresi è Lalla Romano

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente Prima Serata

00:52 Al Cuore Si Comanda

02:39 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

03:01 I Quattro dell’Apocalisse

04:46 La Sepolta Viva

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Michelle Impossible

00:30 Tg5

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:32 Uomini e Donne

02:55 Via la Maschera – R.I.S. Roma 2 Delitti Imperfetti

03:45 Rose – The Vampire Diaries II

6 Italia 1

20:24 La Fronda – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:05 Odio di Strada – Buoni O Cattivi

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Traslochi Da Record – C’Era una Volta il Futuro

03:41 Costruzioni Impossibili – C’Era una Volta il Futuro

04:25 Detective in Gonnella – II Parte – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi – Nuova Edizione

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Italia’s Got Talent

02:35 UEFA Europa League Magazine

03:35 Lady Killer

04:20 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 What Women Want – Quello che le donne vogliono

23:55 Cambio moglie

02:35 Airport Security: Europa

03:30 Airport Security Ireland

20 Venti

20:13 La Coabitazione Sperimentale – The Big Bang Theory X

20:36 La Contaminazione della Vasca Da Bagno – The Big Bang Theory X

21:04 2030 – Fuga per il Futuro

23:14 Live! – Corsa Contro il Tempo

01:12 Aiuto Reciproco – Chicago Fire V

01:50 Il Centenario – Chicago Fire V

02:31 Il Giorno del Prendisole – Middle VII

02:52 La Non-Festa della Mamma – Middle VII

03:12 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:35 Scorpion S3E19 – La scimmia vede, la scimmia fa

21:21 Curve – Insidia Mortale

22:46 Lockout

00:24 Halt and Catch Fire S4E5 Nowhere Man

01:16 Halt and Catch Fire S4E6 A Connection is made

02:09 Project Blue Book II ep.8 Le verità nascoste

02:50 Cold Case ep.3

22 Iris

20:05 Libera Come L’Aria – Walker Texas Ranger

21:00 Civiltà Perduta

23:51 Jarhead

02:17 Beyond The Lights

04:12 Senza Santi in Paradiso

23 Rai 5

20:22 Civilisations, l’arte nel tempo – E3

21:16 A Midsummer Night’s Dream

23:58 Jaco, The Film

01:49 Rai News Notte

01:51 Rock Legends: Van Halen

02:35 Civilisations, l’arte nel tempo – E3

03:29 Di là dal fiume e tra gli alberi – S4E6

24 Rai Movie

21:10 Gli ultimi saranno ultimi

23:00 Movie Mag

23:25 Il Ministro

01:25 Snowden

03:35 A Hong Kong è già domani

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo – S8E18 – Il bambino conteso

21:20 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E3 – La cura

22:20 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E4 – Guerra fredda

23:20 Le piu’ grandi icone del mondo – S1E2

00:05 Màkari – S2E1 – Il delitto di Kolimbetra

02:05 Il Mastino – Tradimenti p.2

03:35 Allora in onda – Il segno del comando

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Dark Storm

23:05 Così fan tutte

00:50 Scarlet Diva

02:40 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:16 A-Team

21:07 Il professore matto

22:47 Miracolo nella 34a strada

00:42 Shameless

03:26 Hart of Dixie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Le pietre parlano

23:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Dieci piccoli indiani

00:50 Damages

03:45 I menù di Benedetta

03:45 Tg La7

30 La 5

21:10 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 – Battibecchi D’Amore

23:10 Uomini e Donne

00:39 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

00:05 Piedi al limite

34 Cine34

21:06 Il premio

22:58 Facciamo fiesta

00:49 Pandemonio

02:31 Simone e Matteo – Un gioco da ragazzi

04:01 Zorikan lo sterminatore

35 Focus

20:15 La Ferrovia Abbandonata – Ingegneria Perduta II

21:15 La Stagione del Cambiamento – Wild Romania

22:15 Islanda: Terra Estrema

23:15 Giove: i Segreti del Sistema Solare – Universo Ai Raggi X IV

00:15 Il Giorno in Cui Camminammo Sulla Luna

38 Giallo

21:10 Tandem

23:20 Vera

03:20 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Passo Falso – The Closer II

21:10 Paura di Cadere – All Rise II

22:03 Georgia – All Rise II

22:58 Morte in Cucina – C.S.I. – Scena del Crimine XIV

23:51 300: Frame By Frame – C.S.I. – Scena del Crimine XIV

00:44 Il Ritorno del Dr. Jekyll – C.S.I. – Scena del Crimine X

01:37 La Torre D’Avorio – C.S.I. – Scena del Crimine X

49 Italia 2

20:15 Il Tradimento di Vergo, il Mostro del Bambù – One Piece

20:45 Si Accende Lo Scontro! Luffy Vs Caesar – One Piece

21:15 Val Più la Penna della Spada – Capitan Harlock

21:45 La Nave Fantasma – Capitan Harlock

22:15 L’ Oasi Nello Spazio – Capitan Harlock

22:45 L’ Urlo di Guerra di Byakko – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:16 La Terribile Spada di Hiei – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:41 In Viaggio con una Rock Star

01:40 Collisione Nello Spazio – What’s My Destiny Dragon Ball

02:05 A Bordo della Navicella Specchio – What’s My Destiny Dragon Ball

02:30 Il Tradimento di Vergo, il Mostro del Bambù – One Piece

02:55 Si Accende Lo Scontro! Luffy Vs Caesar – One Piece

03:19 La Cannonata – Che Campioni Holly & Benji!

03:45 Momenti di Gloria – Che Campioni Holly & Benji!

04:05 Il Mio Grande Amico Benji – Che Campioni Holly & Benji!

52 DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 Basket Zone

23:45 Bodycam – Agenti in prima linea

01:35 Io e i miei parassiti

02:30 Cops Spagna

03:20 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: I figli della guerra

21:10 Il soffitto di cristallo. Brenda Hale

21:40 Italiani. Nobel Minds p. 3 Salvatore Luria – Renato Dulbecco

22:30 Archivi miniere di storia – L’Archivio di Stato di Torino

23:00 Il Tempo del ricordo. Le foibe e l’esodo istriano giuliano dalmata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.47

01:00 Passato e Presente: I figli della guerra

01:40 L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo

02:30 1969, niente come prima. Febbraio

03:30 L’amore in Italia p.4

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.