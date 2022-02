Lazio, neve a basse quote, collinari o solo alte nei prossimi giorni?

Stando alle previsioni de IlMeteo.it, la neve non solo a quote altissime starebbe per tornare. Come abbiamo già detto, lo scorso fine settimana ha interessato le zone alte della regione Lazio, e così è stato anche oggi e sarà anche domani. La mattinata di lunedì ha visto una leggera pioggia e un cielo ricco di nubi al Centro.

Lazio, neve a basse quote nei prossimi giorni?

Al Nord Italia c’è stato invece l’inizio di un vortice ciclonico, con forte vento in alcune zone. Questo farà calare le temperature, praticamente primaverili di questo fine settimana. Lo spostamento del vortice verso le zone centrali della nostra nazione, interesserà anche la regione Lazio e altre regioni del Centro-Italia. Questo farà sì che potrebbero verificarsi fenomeni di forte vento e soprattutto neve. Quest’ultima scenderà anche a quote basse? Nì. Infatti, nel Lazio la neve potrebbe scendere sotto i 1000 metri.

Insomma, si tratta del famoso colpo di coda invernale. Sebbene durerà, in quanto stagione, per ancora poco più di un mese, qualcuno sperava che le alte temperature e il continuo bel tempo facesse accelerare l’arrivo della primavera.

Ricordiamo che è sempre bene dotarsi del giusto abbigliamento e delle catene da neve per quanto riguarda le automobili, previste anche dalla legge, fino al 15 aprile 2022.

Situazione neve ad alte, medie e basse quote nel Lazio

Invece, dobbiamo attenderci un abbassamento delle temperature soprattutto nella parte centrale della settimana e un rigurgito di maltempo nel prossimo week-end. Attenzione poi a possibili nevicate intorno ai 1000 metri circa.

Per ora, ricordiamo che la neve si trova a Terminillo e Monte Livata, rispettivamente a circa 20 e 35 centimetri.

C’è da aspettarsela in zone collinari, mentre per quanto riguarda le basse quote, per adesso, sono da escludere possibilità.

Tuttavia, il mese di febbraio non è nuovo a simili sorprese ed è ancora lungo…