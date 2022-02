Un sole splendente caratterizzerà le giornate di lunedì 7 e martedì 8 febbraio 2022, con le colonnine che toccheranno i 16 gradi centigradi e certificheranno una tendenza al rialzo per quanto riguarda le temperature in questa fase della stagione. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche piccolo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 febbraio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 7 febbraio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 3° C; max 16° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 8 febbraio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 3° C; max 15° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 7 febbraio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 2° C; max 14° C. Venti: deboli

Martedì 8 febbraio:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 2° C; max 14° C. Venti: deboli