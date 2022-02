Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 febbraio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Màkari S2E2

23:40 Via delle Storie

00:55 S’è fatta notte

01:25 RaiNews24

02:01 Che tempo fa

02:05 Il caffè di Rai 1

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un’ora sola Vi vorrei – Love Edition

22:40 Ricomincio da San Valentino

00:15 I Lunatici

02:00 Olimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5881

21:20 Presa diretta Il salario minimo

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Terza Pagina

02:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Depistaggio – Motive I

01:52 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

02:14 Compagne Nude

03:25 Superclassifica Show 1982

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:09 Ballo in Maschera – The Vampire Diaries II

6 Italia 1

20:24 I Peccati del Padre – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 L’ Aereo Perduto – Indagini Ad Alta Quota

03:11 Le Uniche Tracce – Indagini Ad Alta Quota

03:55 La Conquista di Kreta – City Hunter

04:16 Amore Senza Limiti – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Sherlock

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Sarah – La ragazza di Avetrana

02:10 Delitti

03:20 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Avamposti

00:25 Il boss del paranormal

20 Venti

20:13 La Convergenza della Convergenza – The Big Bang Theory IX

20:36 La Congettura Coniugale – The Big Bang Theory X

21:04 Chinese Zodiac

23:25 Oldboy

01:30 Terra Bruciata – Chicago Fire V

02:11 Nessun Altro Morirà Stasera – Chicago Fire V

02:49 I Denti del Giudizio – Middle VII

03:10 Una Vacanza Stile Donahue – Middle VII

03:31 Show Reel Serie Rete 20

04:09 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:16 Scorpion S3E15 – Sharknerdo

21:20 Lockout

22:50 Alita – Angelo della battaglia

01:05 Anica appuntamento al cinema

01:08 Halt and Catch Fire S4E1 – So It Goes

01:58 Halt and Catch Fire S4E2 – Signal to Noise

02:43 Project Blue Book II ep.6 Incontri ravvicinati

03:24 Rookie Blue S6E11 – 74 Epifanie

22 Iris

20:05 L’ Uomo di Ghiaccio – Walker Texas Ranger

21:00 La Legge della Notte

23:39 Blow

02:02 Note di Cinema

02:07 Casa, Dolce Casa?

03:35 Amami O Muori

04:55 Il Mostro di Cleveland

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo – E1

21:16 Sciarada Il circolo delle parole – Hemingway. La pagina bianca – 2a parte

22:06 Ricordi?

23:55 A Night With Lou Reed

00:56 Save The Date – Speciale La Fenice per Venezia

01:20 Rai News Notte

01:22 I tre architetti: Mies Van Der Rohe – E2

02:16 Civilisations, l’arte nel tempo – E1

03:18 Wild Italy: Equilibri – S4E1

24 Rai Movie

21:10 La strage del 7º Cavalleggeri

23:05 Sierra Charriba

01:15 Il nemico alle porte

03:20 Servizio in camera

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 8 – Generazione Y ep.14

21:20 In soccorso del destino

22:50 Ransom S1E1 Il ritorno

23:35 Ransom S1E2 Grand Slam

00:20 Ransom S1E3 La scatola

01:00 Un caso di coscienza 3

02:45 Cult Fiction – p.6

03:25 Doc Martin S2E3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:10 Qualcosa di buono

23:10 Sex Life

00:05 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:05 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:10 “Novecento” porno

03:10 Sexplora

03:35 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:14 A-Team

21:06 Parto col folle

22:42 Come ammazzare il… capo 2

00:32 Shameless

03:15 Hart of Dixie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Claret

23:25 Indagine ai confini del sacro

00:00 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

29 LA7d

20:15 Non ditelo alla sposa

21:30 Un matrimonio all’inglese

23:30 Robin e Marian

01:25 Non ditelo alla sposa

02:25 ArtBox

02:55 Like – Tutto ciò che Piace

03:25 Damages

04:15 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Le Nozze di Greta

23:10 Uomini e Donne

00:39 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:06 La leggenda di Al, John & Jack

23:14 La cura del gorilla

01:16 Quelli che contano

02:48 Viva San Isidro!

04:18 Segreti di cinema – cine34

35 Focus

20:15 Gran Bretagna – Ingegneria Perduta II

21:15 Amazon: The Lost World, 1 – Amazzonia: il Mondo Perduto

22:15 Pompei: il Mondo Perduto

23:15 I Misteri Dei Giganti , 3 – i Misteri Dei Giganti

00:15 I Misteri Dei Giganti , 4 – i Misteri Dei Giganti

01:15 La Tempesta Perfetta – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:00 Antichi Einstein – C’Era una Volta il Futuro I

02:45 L’ Energia Eolica – Mega-Ingegneria II

03:30 Dal Caldo Al Freddo – Mondi Estremi – la Vita Alla Prova

04:15 Zambia Untamed, 2 – Zambia Untamed

38 Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Profiling

03:15 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Ritrattazione Fatale – The Closer I

21:10 Il Rosso è il Nuovo Nero – The Mentalist IV

22:03 Al Primo Rossore – The Mentalist IV

22:57 Corruzione – C.S.I. – Scena del Crimine Xii

23:51 Giochi Infernali – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine XIV

00:44 Dalle Sei Alle Nove – Colombo

02:34 Giustizia Scolastica – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:28 Una Vita per Un’Altra – Law & Order: Unità Speciale XIX

04:22 Il Segreto dell’Atleta – Bones IX

49 Italia 2

20:15 La Perfetta Arma di Distruzione di Massa! Regno di Morte – One Piece

20:45 Pirati Alla Riscossa! Luffy e Law Passano Al Contrattacco – One Piece

21:15 La Leggenda di Beowulf

23:20 Una Nuova Madre – Mom

23:45 Alta Moralità – Mom

00:15 Mano Cattiva e Mano Buona – Mom

00:40 Di Nuovo Amiche – Mom

01:05 Febbre Da Cavallo – Mom

01:30 Il Veicolo Spaziale del Supremo – What’s My Destiny Dragon Ball

01:50 Il Trio Al Decollo – What’s My Destiny Dragon Ball

02:10 Il Nuovo Mondo Trema – il Malefico Esperimento di Caesar Clown

02:30 La Perfetta Arma di Distruzione di Massa! Regno di Morte – One Piece

02:50 Pirati Alla Riscossa! Luffy e Law Passano Al Contrattacco – One Piece

03:10 L’ Irriducibile Holly – Che Campioni Holly & Benji!

03:35 Per Realizzare un Sogno – Che Campioni Holly & Benji!

04:00 Faccia A Faccia – Che Campioni Holly & Benji!

52 DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Gli antipapi medievali

21:10 Storia delle nostre città. Bergamo. Il diamante di pietra

22:10 Signorie – Ferrara – Gli Estensi

23:00 Hitler e l’ossessione della Russia – Da Stalingrado a Berlino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.16

01:00 Passato e Presente: Gli antipapi medievali

01:40 La guerra segreta. La spia di Churchill

02:30 1968 niente come prima.Dicembre

03:30 L’amore in Italia p.2

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.