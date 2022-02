Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 12 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 12 febbraio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tali e quali

00:00 TG1 Sera

00:05 Ciao Maschio

01:20 RaiNews24

01:53 Che tempo fa

01:55 Mille e un Libro

02:55 Sottovoce

03:25 Teneramente folle

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 F.B.I. S4E5 – Fedeltà

21:50 F.B.I. International S1E5 – L’anima degli scacchi

22:40 Ultima traccia: Berlino S7E1 – Fantasmi del passato

23:30 TG2 – Dossier

00:15 TG2 – Storie. I racconti della settimana

00:55 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

01:25 TG2 Achab Libri

01:30 TG2 Sì, Viaggiare

01:40 TG2 Eat Parade

01:55 Appuntamento al cinema

02:05 Olimpiadi Invernali, Pechino 2022 – Curling maschile: Italia – Russia

03:15 Olimpiadi Invernali, Pechino 2022 – Sci Alpino: Gigante maschile

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Le parole

21:45 Insider – Faccia a faccia con il crimine

23:35 TG3 Mondo

00:00 TG3 Agenda del Mondo

00:05 Meteo 3

00:10 Grazie dei fiori Le meteore e gli incompresi del Festival di Sanremo

00:45 TG3 Chi è di scena

01:00 Appuntamento al cinema

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Cronaca familiare

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 007 – la Morte Può Attendere

00:23 Al Momento Giusto

02:14 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

02:32 Vai con la Sigla

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 C’è Posta per Te

00:20 Rabbia e Sogni – i 70 di Vasco! – Speciale Tg5

01:20 Tg5

01:55 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:22 Caterina e Le Sue Figlie 2

6 Italia 1

20:24 Gabriela – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Cacciatore di Giganti

23:35 San Valentino A Quahog – i Griffin

23:57 Bruciori di Stomaco – i Griffin

00:22 Cagnolino Incontra Cagnolina – i Griffin

00:45 Il Matrimonio di Peter e Lois – i Griffin

01:15 L’ Amore è Cieco – i Griffin

01:50 Città del Messico – Campionato Formula e 2022

02:50 Studio Aperto – la Giornata

03:02 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Eden

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 In Onda

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 Il ferroviere

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Sotto assedio – White House Down

00:00 Escape Room

01:50 Stretch – Guida o muori

03:25 Lady Killer

9 NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 L’assassinio di Melania Rea

23:00 Il cacciatore di anoressiche

00:25 Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro?

20 Venti

20:10 La Soluzione del Sostituto in Coda – The Big Bang Theory IX

20:39 Torque Circuiti di Fuoco

22:31 Formula e 2022: Pregara

22:46 Formula e 2022: Città del Messico

23:35 Formula e 2022: Podio

23:50 Invasion

01:50 All’Ultimo Sangue – Blood Drive

02:31 Traguardo – Blood Drive

03:09 50 Volte Grazie! – Middle VII

03:30 E… Azione! – Middle VII

03:50 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:36 Quantico S1E4

21:23 Hangman – Il gioco dell’impiccato

23:05 Un giorno di ordinaria follia

01:06 Anica appuntamento al cinema

01:10 Fight Club

22 Iris

21:00 Basic Instinct

23:26 John Q

01:44 Lost River

03:21 Segreti di Famiglia

23 Rai 5

21:15 Guerra e Pace (Teatro) – Prima parte

23:04 Lezioni di suono: Syntax 0.2 – S2E2

23:59 Rai News Notte

00:02 Art Night Puntata 2021/22 – E13

02:06 Concerto Mozart-Delman

03:06 Save the Date – Speciale Venezia allo specchio

24 Rai Movie

21:10 Big Wedding

22:40 Una teenager alla Casa Bianca

00:30 Una carriera a tutti i costi

01:55 Favola

25 Rai Premium

21:20 DOC – Nelle tue mani – S2E7 – Fare una scelta

22:20 DOC – Nelle tue mani – S2E8 – Cane blu

23:30 L’amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta – S3E1 – Sconcezze

01:20 Blu Notte – Lea, la grotta della Croara

02:15 Blu Notte – Antonella e Luigia, il delitto del trapano

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Così fan tutte

23:05 C’era una volta il porno

00:30 Sex Life

01:35 The Manor – Una famiglia a luci rosse

02:45 Limit(Less) Love and Sex

03:35 Sexplora

27 Twentyseven

20:05 La casa nella prateria

21:06 Giu’ al Nord

23:05 About a Boy – Un ragazzo

00:48 Chips

02:24 4 pazzi in libertà

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 La protesta del silenzio

23:30 Little Forest

01:20 La compieta preghiera della sera

01:40 Santo Rosario

02:05 Sulla Strada

29 LA7d

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 Damages

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 141

21:10 Rosamunde Pilcher: la Scrittrice Scomparsa e L’Amore

23:10 Vizi di Famiglia

01:15 X-Style

01:48 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

21:40 Vite al limite

34 Cine34

21:15 I giorni dell’ira

23:40 Per pochi dollari ancora

01:29 L’ infermiera nella corsia dei militari

02:56 Il gatto dagli occhi di giada

35 Focus

20:15 Cose di Questo Mondo II, 5 – Cose di Questo Mondo II

21:15 Foresta Tropicale Montana, Giungla e Paesaggio Carsico

22:15 Pechino, la Grande Muraglia e L’Altopiano del Tibet

23:15 Wild Latam, 9 – il Lato Selvaggio dell’America Latina

00:15 Providencia, L’Isola della Marcia Dei Granchi – Colombia

01:15 Ultime Notizie Dal Sistema Solare – Universo Misterioso

02:00 La Forza Dei Muscoli – i Poteri Segreti del Corpo Umano

02:45 1916 – la Battaglia della Somme – Campi di Battaglia V

03:30 Le Navi Che Hanno Salvato il D-Day – Navi Da Guerra – Combat Ships

38 Giallo

21:10 Delitto in Martigues

23:05 Profiling

01:20 L’Ispettore Barnaby

39 TOP Crime

20:16 L’ Importanza di un Gioiello – The Closer I

21:10 Poirot: la Domatrice

22:57 Effetti Speciali – Alfred Hitchcock Presenta II

23:23 Stasera Tragedia – Alfred Hitchcock Presenta II

23:49 Senza Scrupoli – Chicago P.D. V

00:43 Il Rapimento – Chicago P.D. V

01:36 Cuori e Cervelli – Whiskey Cavalier i

02:29 Buona Caccia Will – Whiskey Cavalier i

03:25 Effetti Speciali – Alfred Hitchcock Presenta II

03:51 Stasera Tragedia – Alfred Hitchcock Presenta II

49 Italia 2

20:10 Kin’Emon! il Samurai Che Taglia il Fuoco – One Piece

20:40 Incredibile! il Segreto di Vergo! – One Piece

21:15 Hidden – Senza Via di Scampo

22:54 Leatherface – il Massacro Ha Inizio

00:41 Halloween III – il Signore della Notte

02:23 Amityville Possession

52 DMAX

21:25 Nostradamus: nuove profezie

23:15 Cacciatori di fantasmi

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Umberto D’Angelo

20:30 Passato e Presente – Freud e Roma

21:10 La Meglio Gioventù

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Freud e Roma

01:20 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano. Il 1957

02:20 1968 niente come prima – Ottobre

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.