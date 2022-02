Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:00 TG1 Sera

00:05 Il cantante mascherato

00:30 Tv7

01:35 RaiNews24

02:08 Che tempo fa

02:10 Applausi

03:25 Sottovoce

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S19E1 – Acqua rosso sangue

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S1E1 – Inganni

23:00 Ultima traccia: Berlino S6E12 – Giudizio divino

23:45 O anche no

00:15 I Lunatici

01:05 Olimpiadi Invernali, Pechino 2022 Cerchi Azzurri

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 Olimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole EP5880

21:20 Frieden – Il prezzo della pace – S1E1 Prima parte

23:45 Caro Marziano

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 Garoto (Ragazzo)

02:42 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:45 Miramar

03:15 Nietzsche Sils Maria Rochedo De Surlej

03:45 Il vento del cinema: Julio Bressane

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Russian Roulette – Lincoln Rhyme

01:37 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

01:59 Chi Sei?

03:47 Nude Calde e Pure

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 Il Colpo dell’Angelo – Fosca Innocenti

23:31 Quel Mostro di Suocera

01:35 Tg5

02:10 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:37 Uomini e Donne

04:10 Il Viale Dei Ricordi – The Vampire Diaries II

6 Italia 1

20:24 Arma Biologica – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Transporter

23:15 Mission: Impossible

01:30 Il Rapper – Izombie

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Terrore in Egitto – Indagini Ad Alta Quota

03:31 La Tempesta Perfetta – Indagini Ad Alta Quota

04:15 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:05 Italia’s Got Talent

02:25 Sex Movie in 4D

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

22:45 Accordi & Disaccordi (live)

23:55 I migliori Fratelli di Crozza

01:35 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:13 La Precipitazione dell’Orso – The Big Bang Theory IX

20:36 La Combustione della Visione Collettiva – The Big Bang Theory IX

21:04 Invasion

23:19 300: L’Alba di un Impero

01:25 Ultimo Giorno di Gara – Blood Drive

02:05 All’Ultimo Sangue – Blood Drive

02:43 Una Sorella per Sue – Middle VII

03:04 Tale Madre, Tale Figlio – Middle VII

03:25 Show Reel Serie Rete 20

04:08 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:35 Scorpion S3E13 – Soldi falsi problemi veri

21:22 Warrior S2E1

22:10 Warrior S2E2

22:58 I Combattenti

00:41 Anica appuntamento al cinema

00:44 Wonderland Pt.20

01:10 Halt and Catch Fire S3E9 – NIM

02:04 Halt and Catch Fire S3E10 – NeXT

02:50 Project Blue Book II ep.5 Gli Uomini In Nero

03:32 Rookie Blue S6E6 – Fuori campo

22 Iris

20:06 Una Pace Difficile – Walker Texas Ranger

21:00 Corda Tesa

23:26 I Ponti di Madison County

02:02 Maria Stuarda, Regina di Scozia

04:10 Un Corpo Da Reato

23 Rai 5

20:14 Trans Europe Express – S7E6

21:15 Art Night Puntata 2021/22 – E13

23:19 Save the Date 2021/22 – E17

23:49 Terza Pagina 2021/22 – E15

00:43 Talking Heads in concerto

01:48 Rai News Notte

01:49 Pino Daniele Live

02:16 Trans Europe Express – S7E6

03:17 Le incredibili forze della natura – E2

24 Rai Movie

21:10 I guerrieri

23:40 Braveheart

02:40 Anica – Appuntamento al cinema

02:45 The Greatest Showman

25 Rai Premium

20:10 Don Matteo – S8E12 – I segreti di Gubbio

21:20 Màkari – S2E1 – Il delitto di Kolimbetra

23:20 Un amore sul ghiaccio

00:55 L’Ispettore Sarti 2 – L’ombra dell’angelo

02:40 Doc Martin S1E6

03:30 Doc Martin S2E1

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 La fine dell’innocenza

23:00 Amore e sesso in Giappone

00:15 Sex in Lockdown

01:15 Escort Boys

02:20 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:18 La casa nella prateria

21:06 About a Boy – Un ragazzo

22:55 Terapia e pallottole

00:42 Chips

02:20 Hart of Dixie

04:27 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Lourdes

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 Damages

04:00 Tg La7

30 La 5

21:10 Vizi di Famiglia

23:15 Ti Odio, Ti Lascio, Ti cancello

01:22 Grande Fratello Vip Aut.

02:38 Grande Fratello Vip Aut. – Lun/Ven C5

02:50 Furore il Vento della Speranza

34 Cine34

21:04 Il camorrista

00:28 Stanno tutti bene

02:39 L’ onorevole con l’amante sotto il letto

04:04 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Sangue Nell’Eden – Cose di Questo Mondo V

21:15 La Superstrada Sotterranea – Giga Strutture III

22:15 Una Mega Metro A Prova di Terremoto – Giga Strutture III

23:15 Lost Pyramids Of The Aztecs, 2 – Le Piramidi Perdute Degli Aztechi

00:15 Rome: The World’s First Superpower, 4 – Rome01:15 Tg5 Start

01:18 Terroristi? – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:00 E-Planet, 6 – E-Planet

02:45 Trasporti Indispensabili – Mega Shippers II

38 Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:30 I misteri di Murdoch

01:30 L’Ispettore Barnaby

03:30 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Appuntamento Al Buio – The CloserI

21:10 Senza Scrupoli – Chicago P.D. V

22:04 Il Rapimento – Chicago P.D. V

22:58 Corsa Contro il Tempo – C.S.I. – Scena del Crimine XII

23:51 Dune e Oscurità – C.S.I. – Scena del Crimine XII

00:44 Partner Silenzioso – The Closer VII

01:37 Testimone Ostile – The Closer VII

02:34 Terra Inesplorata – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:28 Caccia Ai Demoni – Law & Order: Unità Speciale XIX

04:22 Un Caso Ghiacciato – Bones IX

49 Italia 2

20:10 Pericolo in Arrivo – il Mostro di Caesar Clown – One Piece

20:40 Sfida Pericolosa – il Vero Potere di Caesar Clown! – One Piece

21:15 Leatherface – il Massacro Ha Inizio

23:00 Paul

01:05 In Aiuto di Goku – What’s My Destiny Dragon Ball

01:30 Vittoria Temporanea – What’s My Destiny Dragon Ball

01:55 Finale A Sorpresa – What’s My Destiny Dragon Ball

02:20 Catturare il Master – il Primo Obiettivo dell’Alleanza Pirata!

02:45 Pericolo in Arrivo – il Mostro di Caesar Clown – One Piece

03:10 Sfida Pericolosa – il Vero Potere di Caesar Clown! – One Piece

03:30 Fino All’Ultimo Respiro – Che Campioni Holly & Benji!

03:50 Tiro Contro Tiro – Che Campioni Holly & Benji!

04:15 L’ Irriducibile Holly – Che Campioni Holly & Benji!

52 DMAX

21:15 I re dell’asfalto

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 Bear Grylls: Escape from Hell

04:45 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Etiopia dall’indipendenza al regime di Menghistu

21:10 Inferno nei mari – Il lungo viaggio

22:10 Gulag, una storia sovietica. 1917 – 1933

23:10 Dal sogno all’incubo, America 1929

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri pt.51

01:05 Passato e Presente – Etiopia dall’indipendenza al Regime di Menghistu

01:40 Alla mia piccola Sama

02:45 1968 niente come prima – Settembre

03:35 Indios. I paesi della magia pt. 2

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.