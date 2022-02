Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 febbraio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Lea – Un nuovo giorno – S1E1 – Ricominciare

22:30 Lea – Un nuovo giorno – S1E2 – La seconda possibilità

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:49 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:48 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un’ora sola Vi vorrei

22:40 Malati di sesso

00:15 I Lunatici

01:25 Protestantesimo – “Proteggere la vita”

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 Olimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole – Puntata del 08/02/2022 EP5877

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Save the date

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:47 Prigioniero Nel Buio

02:30 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

02:50 In Memoria di Me

04:42 Sesto Senso – Frequency

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:30 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

21:01 Coppa Italia Quarti di finale – Inter – Roma

23:01 Coppa Italia Live

23:30 X-Style

00:00 Tg5

00:35 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

00:51 Uomini e Donne

02:29 Vivere II

03:29 Hacker e Cracker – R.I.S. Roma Delitti Imperfetti

04:19 Miracoli – R.I.S. Roma Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:24 Nemico Al Congresso – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Principe Cerca Moglie

23:45 Immagina Che

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:02 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 Reazione A Catena – Indagini Ad Alta Quota

03:01 Rabbia Assassina – Indagini Ad Alta Quota

03:45 Studio Aperto – la Giornata

03:55 La Regina del Casinò – City Hunter

04:16 Un Istitutore Pericoloso – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:20 Guess My Age – La sfida

21:30 Italia’s Got Talent

02:10 Horror movie

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Ultimatum alla Terra

23:35 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:12 La Materializzazione della Nonnina – The Big Bang Theory IX

20:35 La Sommersione di San Valentino – The Big Bang Theory IX

21:04 Braven – il Coraggioso

23:14 Blade: Trinity

01:29 Il Virus – Blood Drive

02:10 Trappole Esplosive – Blood Drive

02:48 Crisi di Mezza Età – Middle VII

03:09 Una Strana Notte di Halloween – Middle VII

03:29 Show Reel Serie Rete 20

04:08 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:33 Scorpion S3E7 – Elezioni

21:20 Alita – Angelo della battaglia

23:24 Wonderland

00:01 Anica appuntamento al cinema

00:05 Savage Dog – Il selvaggio

01:44 Halt and Catch Fire S3E3 – Flipping the Switch

02:27 Halt and Catch Fire S3E4 – Rules of Honorable Play

22 Iris

20:05 Acque Bianche – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Sfida Nella Valle Dei Comanche

23:00 La Tortura della Freccia

00:48 Parenti, Amici e Tanti Guai

02:52 Paesaggio Nella Nebbia

04:53 Avventura Al Motel

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express – S7E3

21:15 Miss Sloane – Giochi di potere

23:25 A Night With Lou Reed

00:26 Carole King – Natural Woman

01:18 Rai News Notte

01:21 Serge Lifar – A passi di danza verso il futuro

02:18 Trans Europe Express – S7E3

03:19 Wild Corea – E2

24 Rai Movie

21:10 Un tranquillo weekend di paura

23:05 Rush

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Gli occhi della notte

03:00 Senza buccia

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo S8E6 – Tre nipoti e una tata

21:20 Ransom S1E1 Il ritorno

22:00 Ransom S1E2 Grand Slam

22:50 Ransom S1E3 La scatola

23:35 Burden of Truth S1E9 Home to Roost

00:15 Burden of Truth S1E10 Cause in Fact

01:00 La pietra di Marco Polo – S1E9

01:30 La pietra di Marco Polo – ep.10

02:00 La Pietra di Marco Polo

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Se permetti non parlarmi di bambini!

23:10 Habitacion en Roma

01:20 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

02:25 Poliamore – Liberi di amare

03:10 Sex Club 101

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:09 La casa nella prateria

21:06 Come cani e gatti

22:44 Baywatch

00:46 Chips

02:23 Hart of Dixie

04:26 Camera Cafè

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Bread and Roses

23:05 Retroscena

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Downton Abbey

00:30 Damages

04:40 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento

22:50 Il salone delle meraviglie

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:57 Segreti di cinema – cine34 ’22 – anteprima

21:05 Gallo cedrone

23:01 Segreti di cinema – cine34 ’22

23:16 Borotalco

01:10 Nudo di donna

02:54 Vesna va veloce

04:21 Fellini monografie

35 Focus

20:15 Gengis Khan – Cose di Questo Mondo V

21:15 Wild Latam, 9 – il Lato Selvaggio dell’America Latina

22:15 Providencia, L’Isola della Marcia Dei Granchi – Colombia

23:15 La Central Park Tower – Giga Strutture II

00:15 Un Grattacielo Da Record – Giga Strutture III

01:15 Pressione Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

38 Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Profiling

03:20 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Rizzoli & Isles VII, 13

21:10 Traffico di Donne – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:03 Regalo D’Amore – C.S.I. – Scena del Crimine X

49 Italia 2

20:10 Caesar Clown: Lo Scienziato Malvagio – One Piece

20:40 La Furia di Chopper: i Terribili Esperimenti del Master – One Piece

21:15 Non Mi Scaricare

23:25 Wolfhound – un Eroe in Lotta per la Libertà

02:30 L’ Ultima Chance – What’s My Destiny Dragon Ball

02:55 Caesar Clown: Lo Scienziato Malvagio – One Piece

03:15 La Furia di Chopper: i Terribili Esperimenti del Master – One Piece

03:35 Una Proposta Interessante – Che Campioni Holly & Benji!

03:55 Mark in Difesa – Che Campioni Holly & Benji!

04:20 La Rivelazione – The Vampire Diaries

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Bear Grylls: terapia d’urto

04:40 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’imperatore Commodo

21:10 Hitler e l’ossessione della Russia – Da Stalingrado a Berlino

22:10 La guerra segreta. La spia di Churchill

23:00 Italiani. Maria Montessori

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.44

01:00 Passato e Presente – L’imperatore Commodo

01:40 Storie della TV – Non di solo calcio

02:30 1968 niente come prima. Giugno

03:30 Uomo europeo. L’Europa parallela – P7

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.