Velletri, brutto scontro tra auto e camion: forze dell’Ordine sul posto

Incidente stradale avvenuto poco fa a Velletri. Un’auto si è scontrata contro un camion nella zona del triangolo per la via dei Laghi, precisamente in viale Roma. Il sinistro fa il paio con quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi e che ha visto coinvolte sempre un camion, sempre nella zona dei Castelli Romani.

Velletri, incidente al triangolo per la via dei Laghi, in viale Roma

L’impatto è avvenuto qualche metro dopo la zona conosciuta come “il ponte rosso”, davanti al triangolo per la Via dei Laghi, su viale Roma. Sul posto, oltre il personale addetto ai soccorsi e alla rimozione dei detriti, è arrivata la Polizia Locale, per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità. Nella zona si è infatti creato un po’ di traffico.

Non ci sono ancora informazioni in merito all’eventuale presenza di feriti. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti.