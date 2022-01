Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, c’è stato un incidente ai Castelli Romani. Tra Frascati Grottaferrata, si è registrato un tamponamento a catena, che ha visto coinvolto un camion e diverse auto. Segnalati feriti.

Grottaferrata, brutto incidente oggi in via XXIV Maggio, con tanto di tamponamento a catena: coinvolto un camion e diverse automobili. Diverse le persone ferite

Tamponamento a catena in via XXIV Maggio, la strada che collega le città di Frascati e Grottaferrata, sul territorio di quest’ultima. Per dinamiche che accerteranno le forze dell’Ordine, intervenute poco dopo per fare i rilievi di rito, l’autista di un camion avrebbe perso il controllo, finendo contro un’auto in coda. A questo punto è partito l’impatto che ha coinvolto anche altre autovetture, causando diversi feriti. In tutto, sarebbero 3 le auto coinvolte e un camion.

Inutile dire che i problemi alla viabilità sono stati notevoli e proprio per questo si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale, che ha contribuito a gestire l’emergenza traffico. Una corsia è stata dapprima chiusa, anche per permettere la rimozione dei detriti e facilitare i soccorsi alle persone ferite, per essere poi riaperta.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle condizioni dei feriti, che comunque non sembrano gravi, stando alle prime informazioni trapelate.