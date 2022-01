La morte di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, ha lasciato tutti senza parole. Sono tante le figure politiche che hanno voluto esprimere il loro cordoglio, tra queste Michela Califano e Nicola Zingaretti.

Le parole della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

La scomparsa di Romina Trenta lascia sgomenti. Era una persona amata da tutti, che sapeva farsi apprezzare per le sue capacità e per il suo animo estremamente umano. Ai suoi cari e a tutta la comunità di Velletri va il mio cordoglio. Romina rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Abbiamo appreso con profondo dispiacere la notizia della prematura scomparsa di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, una rappresentante delle Istituzioni colta e preparata. Rivolgo a nome mio e dell’amministrazione regionale le condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Velletri”.