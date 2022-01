Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Lezioni di persiano

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:51 Che tempo fa

01:55 Movie Mag

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

23:50 Re Start

01:15 I Lunatici

02:25 Un Caso per Due S21E7 – Ultimo anno di scuola

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:54 Sobibor – la Grande Fuga

02:58 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:18 La Donna dell’Altro

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Viaggio Nella Grande Bellezza – Quirinale

00:20 Tg5

00:55 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:22 Uomini e Donne

03:19 Vivere II

6 Italia 1

20:35 La Sfida – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:26 Back To School

00:21 I Babysitter

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Ultimo Minuto – Indagini Ad Alta Quota

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:25 Il nuovo impero cinese: il risveglio

03:25 Il nuovo impero cinese: l’affermazione

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:05 Italia’s Got Talent

02:20 Cambia la tua vita con un click

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Wild Teens – Contadini in erba

23:15 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

01:15 Airport Security Ireland

03:55 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:36 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Sopravvissuti

23:19 Final Score

01:24 Il Nodo della Fiducia – Grimm VI

02:02 Oh Capitano, Mio Capitano – Grimm VI

02:43 Weekend con Birdie – Mike & Molly VI

03:00 Il Naufragio della Vincent Moranto – Mike & Molly VI

21 Rai 4

20:35 Scorpion S2E13 – Sottozero

21:22 Solis – Trappola nello spazio

22:58 Seven Sisters

01:06 Halt and Catch Fire S1E4 Close to the Metal

01:54 Halt and Catch Fire S1E5 Adventure

02:34 Project Blue Book ep.3 L’avvistamento di Lubbock

03:15 Rookie Blue S4E4

03:56 Rookie Blue S4E5

22 Iris

20:05 Furia Esplosiva – Walker Texas Ranger

21:00 A Rischio della Vita

23:15 Scuola di Cult, 36

23:21 L’ Ultima Alba

01:43 Corvo Rosso Non Avrai il Mio Scalpo

03:35 Il Cavaliere Pallido

23 Rai 5

20:29 Città segrete Lisbona Ep. 1

21:15 Visioni… e i salvati

22:06 Opera – Il flauto magico

00:51 Culture Club: Live at Wembley

02:19 Rai News Notte

02:21 Città segrete Lisbona Ep. 1

03:12 Di là dal fiume e tra gli alberi Puntata

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Un salvataggio pericoloso

21:10 Mio fratello rincorre i dinosauri

23:00 Movie Mag

23:25 Lasciati andare

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 5 – Cavallo vincente ep. 20

21:20 Sabato, Domenica e Lunedi

23:20 Sono Gassman Vittorio, Re della commedia

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 San Andreas Mega Quake

23:00 La iena

00:50 Sex diaries

01:50 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

02:20 Le schiave del marciapiede

03:40 Mansfield 66/67 – La bionda esplosiva di Hollywood

27 Twentyseven

20:25 La casa nella prateria

22:05 The Mask – Da zero a mito

23:42 Happy Feet

01:22 Chips

02:57 Hart of Dixie

04:59 TGcom 24

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Le pietre parlano

23:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Fuga dal Natale

23:25 Secretary

01:35 La cucina di Sonia

02:05 La Mala Educaxxxion

03:25 I menù di Benedetta

04:20 Tg La7

30 La 5

21:10 Tutte Le Strade Portano A Roma (

23:10 La Vita Era Molto Più Facile Quando Mi Importava Solo di Me Stessa

00:10 Affrontare L’Oscurità è un Po’ la Mia Specialità – Legacies II

01:11 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 90 giorni per innamorarsi: e poi…

23:15 Drag Race Italia

01:00 Piedi al limite

34 Cine34

20:01 Borotalco

22:05 E’ nata una star?

23:48 E allora mambo

01:41 Pasqualino settebellezze

03:40 Incompreso

35 Focus

20:15 Fantasmi – Cose di Questo Mondo V

21:15 Malika: la Grande Predatrice

22:15 Sopravvissuti – Grandi Felini: i Dominatori della Terra

23:15 I Segreti di Marte – Segreti Astronomici

00:15 Il Viaggio di Curiosity – Atlante del Cosmo

01:15 Discesa Ghiacciata – Indagini Ad Alta Quota Xx

02:00 Le Truppe Speciali dell’Impero – Ancient Discoveries III

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 Engineered, 6 – Engineered

03:30 Esodo Nella Savana – Into The Wild: Colombia

04:15 Mysteries Of The Mekong, 9 – Mysteries Of The Mekong

38 Giallo

20:05 Profiling

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Vera

01:10 A Crime to Remember

03:00 Nightmare Next Door

03:50 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Cattiva Condotta – Rizzoli & Isles VI

21:10 Al Piano di Sotto – All Rise II

22:03 Bad Beat – All Rise II

22:58 Mille Giorni Sulla Terra – C.S.I. – Scena del Crimine VIII

23:51 Catena di Delitti – C.S.I. – Scena del Crimine VIII

00:44 Una Rapina Vecchia Maniera – C.S.I. – Scena del Crimine X

01:38 Colpo di Grazia – C.S.I. – Scena del Crimine X

02:35 Amore Materno – Law & Order: Unità Speciale XVIII

03:29 Grandi Speranze – Law & Order: Unità Speciale XVIII

49 Italia 2

20:15 Il Risveglio Dei Sayan – What’s My Destiny Dragon Ball

20:45 Tensing Si Riunisce Al Gruppo – What’s My Destiny Dragon Ball

21:20 Momonosuke e Kin’Emon! di Nuovo Insieme – One Piece

21:45 La Separazione. Addio, Punk Hazard! – One Piece

22:15 La Sconfitta del G-5! L’Assalto di Do Flamingo! – One Piece

22:45 Una Dura Battaglia – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:16 La Sconfitta di Kuwabara – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

23:41 2001 Un’Astronave Spuntata Nello Spazio

01:46 Il Risveglio Dei Sayan – What’s My Destiny Dragon Ball

02:26 Tensing Si Riunisce Al Gruppo – What’s My Destiny Dragon Ball

02:54 Volata Verso la Finale – Che Campioni Holly & Benji!

03:14 Addio, Flynet – Che Campioni Holly & Benji!

03:33 Il Segreto delle Tre Pergamene – Le Avventure di Lupin III

52 DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 Basket Zone

23:45 Bodycam – Agenti in prima linea

02:30 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Roma 1943

21:10 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

22:00 Storie della TV – Claudio Villa Nilla Pizzi

23:00 a.C.d.C. Alle origini di Tokyo p.2 Edo

23:50 Eventi – Ivano Fossati 1981

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #Maestri Serie 4. Puntata 48

01:00 Passato e Presente – Roma 1943

01:40 a.C.d.C. Alle origini di Tokyo p.2 Edo

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.