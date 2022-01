E’ scomparso il 19/20 luglio 2021, praticamente sei mesi fa, Mauro Buttarelli, detto Totò. Al momento sella scomparsa, l’uomo aveva 59 anni e su di lui, purtroppo, non ci sono ancora novità.

Olevano Romano, scomparso da sei mesi Mauro Buttarelli “Totò”: di lui, ancora nessuna notizia

Le ricerche sono iniziate poche ore dopo la scomparsa dell’uomo, ma purtroppo non hanno dato alcun esito. Anche il Sindaco, così come le forze dell’Ordine si sono dati da fare per ritrovarlo.

Rilanciamo l’appello

Per tenere ancora sveglia la memoria, e lanciare nuovamente l’appello affinché ci siano aggiornamenti in merito al suo possibile ritrovamento, condividiamo nuovamente l’appello.

Chiunque avesse notizie su di lui o ci fossero avvistamenti, la preghiera è quella di avvisare le forze dell’Ordine. Anche Chi l’ha visto? si è occupato del suo caso diverso tempo fa.

Contatti per chi avesse info su Mauro Buttarelli, detto Totò, scomparso da Olevano Romano ormai sei mesi fa

Restano attenzionate le zone di Bellegra, Roiate e dintorni.