Mauro Buttarelli, detto Totò, è scomparso da diversi giorni . Proseguono senza sosta le ricerche non solo a Olevano Romano, ma anche nei paesi limitrofi. Le operazioni di ricerca hanno interessato non solo i professionisti del settore, ma anche persone comuni. Diverse persone hanno infatti, ad esempio, messo a disposizione i loro droni professionali al fine di aiutare, contribuendo nelle ricerche dell’uomo.

Olevano Romano, proseguono le ricerche di Mauro Buttarelli, detto Totò

Nonostante vi sia sgomento in queste ore, ma soprattutto ansia per le condizioni di Buttarelli, nessuno si perde d’animo. In primis il Sindaco di Olevano Romano, Umberto Quaresima, che da giorni si sta prodigando nelle ricerche.

Sul territorio si sta prodigando non solo la protezione civile, ma anche la polizia locale, la croce rossa italiana, l’associazione dei carabinieri, unità di soccorso alpino, unità cinofile, ma anche molte persone comuni. Amici, familiari e conoscenti di Buttarelli stanno aiutando nel loro piccolo.

Olevano Romano, dove l’uomo è nato, ma anche Bellegra, Roiate e dintorni. Le ricerche sono frenetiche, ma ancora non hanno portato a nulla. Mentre proseguono incessantemente, rinnoviamo anche noi l’invito a contattare le forze dell’Ordine chiunque avesse informazioni utili su Mauro Buttarelli, detto Totò, scomparso da Olevano Romano nei giorni scorsi.

Nello specifico, può contattare il Centro Operativo Comunale al nr . Tel. 3493172541 e/o avvisare le Forze dell’ordine.