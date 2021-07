Oggi è passata una settimana esatta dalla tragica scomparsa di Mauro Buttarelli. Le ricerche continuano senza sosta, non solo a Olevano Romano, il paese da cui l’uomo è scomparso, ma anche nei paesi limitrofi. Per cercare di facilitarne il ritrovamento, è in corso una staffetta di solidarietà che accomuna forze dell’Ordine, volontari, associazioni, ma anche parenti e amici del 59enne.

Mauro Buttarelli, detto Totò, è scomparso il 19 luglio. Da allora amici e parenti non hanno sue notizie. L’uomo si trovava a Olevano Romano al momento della scomparsa. Alto un metro e settanta e di corporatura robusta, il 59enne ha i capelli color castano chiaro, in parte brizzolati, e gli occhi di colore marrone.

Era solito guidare il trattore di sua proprietà: modello 70-86 New Holland arancione, di marca Fiat. Questa informazione può essere utile anche a chi, eventualmente, ritrovasse soltanto il mezzo utilizzato dall’uomo.

Diverse le associazioni che si stanno occupando della sua scomparsa, tra cui anche Ricerca Scomparsi ODV: progetto Multidisciplinare Penelope (s)comparsi Uniti, che ha diramato l’ultimo appello e ha provveduto a postare l’immagine visibile nell’articolo.

Cosa fare se aveste notizie

Qualora doveste avere notizie utili ai fini del ritrovamento di Mauro Buttarelli, siete pregati di contattare l’Amministrazione Comunale o l’Associazione o anche direttamente le forze dell’Ordine. Nello specifico, questo è il numero dei Carabinieri di Olevano Romano: 06-9564002.

Seguiranno aggiornamenti in caso di novità sulle ricerche, che da sette giorni stanno tenendo col fiato sospeso un intero paese. Speriamo, ovviamente, di darvi notizie positive al più presto.