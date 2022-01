Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:45 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 RaiNews24

01:56 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:30 Un’ora sola Vi vorrei

22:50 Bar Stella

00:40 I Lunatici

01:50 Sorgente di Vita

02:20 Appuntamento al cinema

02:25 Un caso per due S.20 E.6 – Bufera al Distretto

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Save the date

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:47 Fatal Memories – Ricordi Mortali

02:33 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:53 Così Ridevano

04:55 Ieri e Oggi in TV Special

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:30 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

21:01 Coppa Italia, Ottavi di Finale – Juventus – Sampdoria

23:31 Coppa Italia Live

00:10 Tg5

00:45 Striscina la Notizina la Voce dell’Inscienza

01:01 Uomini e Donne

02:24 Vivere II

03:54 Ultima Lezione – R.I.S. 5 Delitti Imperfetti

04:36 L’ Essenziale è Invisibile Agli Occhi – R.I.S. 5 Delitti Imperfetti

6 Italia 1

20:40 Padri e Figli – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:26 Back To School

00:20 Classe Z

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:20 L’aria che tira

04:20 Tagadà

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Un volo a Natale

23:20 Un finale natalizio da favola

01:05 Un dolce Natale

02:55 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Milano-Palermo – Il ritorno

23:35 Wild Teens – Contadini in erba

01:35 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 La Soluzione del Professore Associato – The Big Bang Theory VIII

20:36 L’ Insufficienza del Primo Lancio – The Big Bang Theory VIII

21:04 Tomorrowland – il Mondo di Domani

23:46 Lanterna Verde

02:01 L’ Altra Ragazza di New Orleans – The Originals

02:40 L’ Salvatore – The Originals

03:19 E il Bagaglio Smarrito – 2 Broke Girls

21 Rai 4

20:42 Scorpion S2E2 – Emozioni cubane

21:19 Avengers – Age of Ultron

23:40 Wonderland

00:12 Anica appuntamento al cinema

00:16 Outcast – L’ultimo templare

01:54 Batman III ep.16

02:17 Batman III ep.17

02:40 Charlie’s Angels S5E10 – Angeli in taxi

03:26 Rookie Blue S3E2 – Lezione finita

22 Iris

20:05 Mai Fidarsi… – Walker Texas Ranger

21:00 Rullo di Tamburi

23:24 Far West

01:47 Il Dottor Zivago

04:21 Amare per Sempre

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America serie 3

21:16 Don’t forget to breathe

22:55 Roma Caput Disco

00:11 Bill Wyman The Quiet One

01:45 Rai News Notte

01:46 Visioni Scoprire Luigi Nono – Puntata 3

24 Rai Movie

20:40 Stanlio e Ollio – Anniversario di nozze

21:10 Il nemico alle porte

23:30 Nureyev – The White Crow

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Panni sporchi ep.18

21:20 Saggi consigli – Boss all’improvviso

23:00 Natale a Palm Springs

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Grosse bugie

23:20 La camera azzurra

00:50 Erection Man

02:00 Bob Guccione e l’impero di Penthouse

03:30 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:15 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 Non siamo angeli

22:45 Law & Order: Unità Vittime Speciali

01:55 Il Natale di Carol!

03:30 16 anni e Incinta

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:10 Attenti alle vedove

23:10 Retroscena

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Downton Abbey

23:50 Donne nella storia

01:55 La cucina di Sonia

02:25 La Mala Educaxxxion

03:45 I menù di Benedetta

04:40 Tg La7

30 La 5

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:03 Il cosmo sul comò

21:57 Segreti di cinema – cine34 ’22 – anteprima

22:05 Sono pazzo di Iris Blond

00:19 Segreti di cinema – cine34 ’22

00:29 Viaggi di nozze

02:34 L’ amico del cuore

04:10 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:15 Cose di Questo Mondo V, 2 – Cose di Questo Mondo V

21:15 Gli Abitanti delle Highlands – Alla Scoperta delle Highlands

22:15 Inverno – la Stagione Più Dura

23:15 Grattacielo A Tre Torri – Giga Strutture II

00:15 Un Ponte Da Record – Giga Strutture II

01:15 Misure di Sicurezza – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 I Bombardamenti dell’Antichità – Ancient Discoveries III

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:45 La Città Verticale – Super Grattacieli

03:30 Il Percorso della Matriarca – Into The Wild: India

04:15 Mysteries Of The Mekong, 3 – Mysteries Of The Mekong

38 Giallo

21:10 Tandem

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Profiling

03:10 Nightmare Next Door

04:05 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:17 Il Mistero del Libraio – Rizzoli & Isles V

21:10 Affari di Famiglia – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:04 Città Fantasma – C.S.I. – Scena del Crimine X

22:58 L’ Ultima Miniatura – II Parte – C.S.I. – Scena del Crimine VIII

23:51 Cena Al Buio – C.S.I. – Scena del Crimine VIII

00:44 Sabbia Rossa – The Mentalist IV

01:37 Il Filo Rosso Verso Carmine O’Brien – The Mentalist IV

02:34 Violenza in Diretta – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:28 Vite Incrociate – Law & Order: Unità Speciale XVII

04:21 Tgcom24

49 Spike TV

20:35 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 True Justice

23:20 Spartacus

01:25 Building Alaska

02:55 I boss del recupero

04:15 Man Caves

52 DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:20 WWE Smackdown

01:05 Lockup: sorvegliato speciale

02:55 Bear Grylls: terapia d’urto

04:40 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e presente – Profughi ungheresi

21:10 La bussola e la clessidra

22:20 L’Italia della Repubblica

23:15 Italiani. Benedetto Croce

00:00 Rai News Notte

00:20 Il Giorno e la Storia

00:40 #maestri. Puntata 44

01:15 Passato e presente – Profughi ungheresi

02:00 Storie della tv La tv dei ragazzi

02:45 Piccolo Re. La regina di maggio

03:30 Festa barocca. Impero barocco

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

66 Italia 2

20:15 Il Mio Primo Amico – Naruto Shippuden

20:45 Sorelle – Naruto Shippuden

21:15 Superhero – il Più Dotato Fra i Supereroi

22:50 Dragonheart 2: il Destino di un Cavaliere

00:40 La Promessa Mantenuta – Naruto Shippuden

01:10 Il Mio Primo Amico – Naruto Shippuden

01:35 Sorelle – Naruto Shippuden

02:03 Corsa Al Pareggio – Che Campioni Holly & Benji!

02:28 Una Coppia D’Argento – Che Campioni Holly & Benji!

02:55 Accusa di Tradimento – una Spada per Lady Oscar

03:15 La Fame A Parigi – una Spada per Lady Oscar