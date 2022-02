Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 febbraio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 febbraio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Màkari S2E1 – Il delitto di Kolimbetra

23:40 Via delle Storie – P02

00:55 S’è fatta notte

01:25 RaiNews24

01:55 Che tempo fa

02:05 Il caffè di Rai 1

03:00 Storie della TV – Domenica è sempre domenica

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso

23:35 Il commissario Lanz S8E5 – Fine dei giochi

00:40 I Lunatici

02:00 Olimpiadi Invernali – Pechino 2022

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole EP5876

21:20 Presa diretta Il sistema Università

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:15 Terza Pagina

02:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Nemico Pubblico – Motive

01:36 Appuntamento con Vasco Rossi

02:36 Tg4 – L’ Ultima Ora Notte

02:54 Vasco Rossi in Concerto

03:06 Frequency

03:45 Superclassifica Show 1982

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:09 Vivere II

6 Italia 1

20:24 Le Carte di Penelope – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Il Mistero del Volo Germanwings – Indagini Ad Alta Quota

03:11 Dritti Verso il Fiume – Indagini Ad Alta Quota

03:55 L’ Ultima Sfida – City Hunter

04:16 Benvenuta All’Inferno – City Hunter

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Sherlock

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – La sfida

21:35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:10 Sarah – La ragazza di Avetrana

02:25 Coppie che uccidono

03:20 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Vasco Rossi – Questa storia qua

23:05 Queen – We Are the Champions

01:25 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 La Sublimazione della Chiamata Commerciale – The Big Bang Theory IX

20:36 L’ Ottimizzazione dell’Empatia – The Big Bang Theory IX

21:04 Blade: Trinity

23:36 Blood Father

01:26 Crepuscolo A Steel City – Blood Drive

02:07 Karma – Blood Drive

02:45 La Camicia Hawaiana – Middle VII

03:06 Un Affare Rischioso – Middle VII

03:26 Show Reel Serie Rete 20

04:09 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:13 Scorpion S3E5 – Missione al museo

21:20 The Condemned – L’isola della morte

23:07 Face Off – Due Facce Di Un Assassino

01:50 Anica appuntamento al cinema

01:53 Halt and Catch Fire S3E1 – Valley of the Heart’s Delight

02:35 Halt and Catch Fire S3E2 – One Way or Another

22 Iris

20:05 Acque Bianche – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 The Town

23:24 Senza Santi in Paradiso

01:32 Note di Cinema

01:37 Complotto di Famiglia

03:40 Un Bacio Prima di Morire

23 Rai 5

20:14 Trans Europe Express – S7E2

21:16 Sciarada – Il circolo delle parole – Hemingway La pagina bianca – 1a parte

22:16 Gatta Cenerentola

23:41 Genesis – When In Rome

01:10 Rai News Notte

01:13 Tony Curtis

02:10 Trans Europe Express – S7E2

03:15 Wild Corea – E1

24 Rai Movie

21:10 Maverick

23:20 Occhio alla penna

01:05 Ritorno al Marigold Hotel

03:05 Zeta – Una storia Hip Hop

25 Rai Premium

20:25 Don Matteo – S8E4 – L’uomo che sapeva volare

21:20 Un amore sul ghiaccio

22:50 Il Generale dei Briganti

00:55 Un caso di coscienza 3 – Illusione morta

02:35 Memory – p.5

03:30 Crociere di Nozze – Viaggio di nozze a Dubai

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 La ragazza con l’orecchino di perla

23:15 Sex Life

00:20 The Manor – Una famiglia a luci rosse

01:30 Amore e sesso in Cina

02:45 Rent Boys – Ragazzi in vendita

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:12 La casa nella prateria

21:09 Baywatch

23:12 Come ammazzare il capo… e vivere felici

00:51 Chips

02:27 Hart of Dixie

04:31 Camera Cafè

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Don Bosco

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 ArtBox

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 Damages

04:25 Tg La7

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Second Chance

23:10 Uomini e Donne

00:39 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 Piedi al limite: i primi passi

34 Cine34

21:07 Tu la conosci Claudia?

23:01 Passato prossimo

00:48 South Kensington

02:40 La Polinesia è sotto casa

04:21 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:15 Antartide – Cose di Questo Mondo V

21:15 Lost Pyramids Of The Aztecs, 2 – Le Piramidi Perdute Degli Aztechi

22:15 Rome: The World’s First Superpower, 4 – Rome

23:15 I Misteri Dei Giganti i Misteri Dei Giganti

01:15 Una Svista Mortale – Indagini Ad Alta Quota VI

02:00 Atene – Le Città Nascoste

02:45 Meraviglia: il Gigante Dei Mari – Mega-Costruzioni

03:30 La Stagione Degli Amori – la Vita Segreta Dei Koala

04:40 Seychelles, Incanto in Laguna – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

38 Giallo

21:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Profiling

03:20 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Eterno Riposo – Rizzoli & Isles VII

21:10 Punta Sempre sul Rosso – The Mentalist IV

22:03 Rosso Come L’Amore – The Mentalist IV

49 Italia 2

20:10 Duello! Law Vs Smoker – One Piece

20:40 Due Anni Dopo! L’Incontro Tra Luffy e Law – One Piece

21:15 Wolfhound – un Eroe in Lotta per la Libertà

00:00 L’ Agenzia Immobiliare – Mom

00:25 Se Non Mi Sballo, Non Ballo – Mom

00:50 Quell’Erba Non è Mia – Mom

01:15 Il Piano di Violet – Mom

01:40 Nuove Regole – Mom

02:05 Triplo Kai-O-Ken – What’s My Destiny Dragon Ball

02:32 La Trasformazione di Vegeta – What’s My Destiny Dragon Ball

02:52 Duello! Law Vs Smoker – One Piece

03:12 Due Anni Dopo! L’Incontro Tra Luffy e Law – One Piece

03:32 E Avvenne il Miracolo – Che Campioni Holly & Benji!

03:52 Holly Crolla in Campo – Che Campioni Holly & Benji!

04:15 L’ Ibrido – The Vampire Diaries

52 DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Bear Grylls: terapia d’urto

04:45 Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Maastricht da Ventotene all’Unione europea

21:10 Cronache dall’Impero – Pt.7 – Marco Aurelio. La filosofia al potere

21:40 Cronache dall’Impero – Pt.8 – Elagabalo. L’impero delle donne

22:10 Signorie. Mantova. I Gonzaga

23:10 Hitler e l’ossessione della Russia – Operazione Barbarossa p.1

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri pt.12

01:00 Passato e Presente – Maastricht da Ventotene all’Unione europea

01:45 La guerra segreta – I leoni di Giuda

02:35 1968. Niente come prima. Maggio

03:30 Uomo europeo L’Europa parallela p.6. L’ Europa esportata

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.