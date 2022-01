A Roma, nella zona tra Torre Maura, Cinecittà e La Romanina, c’è stato un incidente tra due automobili e una moto. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 21:30 circa, in via Stefano Oberto.

Sul posto sono prontamente intervenute le persone del 118, così come gli uomini della Polizia Locale per i rilievi e per la gestione della viabilità, così come le altre forze dell’Ordine presenti hanno contribuito alla risoluzione del disagio.

Tuscolano, incidente nella notte tra due auto e una moto: uomo e donna feriti, trasportati in ospedale

L’incidente ha visto coinvolti tre veicoli. A scontrarsi, per motivi ancora da comprendere, sono state una Renault Clio, una Fiat 600 e una motocicletta Yamaha, provocando il ferimento di due persone. I tecnici e i periti che hanno eseguito i rilievi chiariranno la dinamica, per appurare eventuali responsabilità.

Due le persone ferite, trasportate in ambulanza presso il Policlinico di Tor Vergata e il Campus Bio Medico di Roma. Un uomo e una donna sono rimasti contusi, ma le loro condizioni non sembrano essere ancora chiare. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio