Un altro brutto incendio si è verificato nella serata di ieri, 8 gennaio 2022, sempre a Roma.

L’incendio in zona Eur: evacuate 40 persone

Oltre all’appartamento in zona Roma Nord, anche all’Eur sono divampate delle fiamme nella notte in un palazzo di sette piani, in via Elio Vittorini.

A causa dell’incendio, sono state evacuate 40 persone; sul posto, erano presenti vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Colombo. Le cause del rogo rimangono al momento imprecisate: si pensa, tra le varie ipotesi, al cortocircuito di una stufa.

Foto di repertorio