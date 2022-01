Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:30 Soliti Ignoti

21:30 Tali e Quali

00:10 Top Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

18:25 Dribbling

19:40 Squadra Speciale Cobra 11 16×11

20:30 Tg2

21:05 FBI 4×01 1a Tv

21:50 FBI International 1×01 1a Tv

22:40 Ultima traccia Berlino 6×06

23:30 Tg2 Dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:20 Le Parole

21:45 La Fabbrica del Mondo

23:55 TGR + Mondo

Canale 5

18:45 Caduta libera

20:00 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:25 C’è posta per te

00:50 Tg5



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 2

20:30 NCIS 7

21:20 Zootropolis

23:20 I Griffin

Rete 4

ore 19:50 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 007 Goldeneye

00:50 48 ore

La7

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 Eden

00:30 Tg La7



Tv8 (Sky 125)

20:15 4 Ristornati

21:30 Natale a Winter Inn

23:15 4 Natali e un matrimonio

Nove (Sky 149)

ore 20:00 Fratelli di Crozza

21:35 Sirene L’assassinio di Melania Rea

22:50 Inganno d’amore – Il delitto Rosboch

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 8 Gennaio 2022

Le Serie Tv in chiaro

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Carte in tavola

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot Carte in tavola Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 4×07-08

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 4×07-08 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus La vendetta 3×09

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Il Trono di Spade The Last Watch

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112 ) 21:15 And Just Like That 1×05 doppiata 1a Tv + 1×06 v.o.

(ch. 112 ) 21:15 1×05 doppiata 1a Tv + 1×06 v.o. Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Agatha e La maledizione di Ishtar

(ch. 114) ore 21:15 Fox (ch. 114) ore 21:00 I Griffin 14×17-18-19

(ch. 114) ore 21:00 14×17-18-19 Premium Crime (ch. 118) ore 21:15 Chicago Justice 1×11-12-13

(ch. 118) ore 21:15 1×11-12-13 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Due Uomini e mezzo 9×15-16 + Superstore 6×13-14-15

(ch 126) ore 21:15 9×15-16 6×13-14-15 Premium Action (ch 128) ore 21:15 The Brave 1×13

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:15 22 minutes

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Papillon

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Frantic

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Non sposate le mie figlie 2

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Jana e Il pilota della Savana – Tribù Rivali

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Tranquille donne di campagna

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Matrimonio in appello

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Il bianco il giallo il nero

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 10050 Cielo Drive

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Dune

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il lato positivo

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Harry Potter e i doni della morte parte 2

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il richiamo della foresta

Cinema Action (ch. 305) ore 21:45 Dune

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 L’ultima discesa



Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Io che amo solo te



Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il padrino della mafia

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Io sono tempesta

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Unknown – Senza identità

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Un amore all’altezza

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Benvenuti al nord



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?