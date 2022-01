Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 17 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 17 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Non mi lasciare – S1E3, E4

23:30 Cose Nostre Speciale donne di mafia

23:45 TG1 Sera

23:47 Cose Nostre Speciale donne di mafia

00:55 RaiNews24

01:23 Che tempo fa

01:30 Il caffè di Rai 1

02:25 Storie della TV – Raffaella Carrà

03:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:30 Delitti in Paradiso S10E3 – Il corpo scomparso

22:35 Delitti in Paradiso S10E4 – Mistero in ospedale

23:40 Calcio Totale

00:40 I Lunatici

02:15 Banana

03:35 Rex

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Terza Pagina

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Crimini Passionali – Motive

01:52 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:14 Quella Provincia Maliziosa

03:38 Come Eravamo

03:56 Best 8 – Superclassifica Show 1981

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:29 Vivere II

6 Italia 1

20:24 La Formula – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 JFK – Un caso ancora aperto

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:20 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Creed II

00:00 L’Immortale

02:15 Beyond the Law – L’infiltrato

03:55 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Palermo – Milano solo andata

23:30 Little Big Italy

00:55 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 La Combustione dello Status Quo – The Big Bang Theory VII

20:36 L’ Interruzione della Locomozione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Lanterna Verde

23:31 The Foreigner

01:46 Un Meraviglioso Errore – The Originals

02:26 Il Rapimento – The Originals

03:05 E Le Ragazze Immagine – 2 Broke Girls

03:25 E Lo Show Dei Racconta-Storie – 2 Broke Girls

03:46 Show Reel Serie Rete 20

04:26 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi

21 Rai 4

20:32 Scorpion S1E22 – Sull’orlo del precipizio

21:20 Skyline

22:54 Zombie contro Zombie

00:40 Anica appuntamento al cinema

00:43 Batman III ep.14

01:11 Batman III ep.15

01:37 Charlie’s Angels S5E7 – Angeli da ballo

02:28 Charlie’s Angels S5E8 – Angeli al contrabbando

03:15 Charlie’s Angels S5E9 – Ha sposato un Angelo

22 Iris

20:05 Cowboy – Walker Texas Ranger

21:00 Gangster Squad

23:29 La Ricerca della Felicità

01:52 Note di Cinema

01:57 Missione in Oriente

04:00 Un Uomo Chiamato Charro

23 Rai 5

20:13 Prossima fermata America serie 3

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole Hemingway

22:01 A Tor Bella Monaca Non Piove Mai

23:33 Devolution, una teoria Devo

00:32 When You’re Strange – A Film About The Doors

01:55 Rai News Notte

24 Rai Movie

20:45 Stanlio e Ollio – Andando a spasso

21:10 Soldati a cavallo

23:20 L’uomo che amò gatta danzante

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Sogni e bisogni ep.16

21:20 The Voice Senior – p.5

23:50 Amore e altre sciagure

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 L’amore oltre la guerra

23:25 Sex Life

00:30 Amore e sesso in Russia

01:40 Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

02:50 Il pornografo fai da te

03:25 Incinta con un click

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 La boutique di Natale

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

02:30 16 anni e Incinta The Movie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Preferisco il paradiso

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:20 ArtBox

01:50 La cucina di Sonia

02:20 Like – Tutto ciò che Piace

02:50 La Mala Educaxxxion

04:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Paradiso Amaro

23:25 Uomini e Donne

00:54 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:11 Le Comiche 2

22:06 Il cosmo sul comò

23:58 Al momento giusto

01:54 Gian Burrasca

03:25 Il conte di Melissa

35 Focus

20:15 Cose di Questo Mondo V, 1 – Cose di Questo Mondo V

21:15 La Battaglia di Azio – Roma – il Destino dell’Impero

22:15 Rome: The World’s First Superpower, 1 – Rome

23:15 Lost Secrets Of The Pyramid , 1 – Lost Secrets Of The Pyramid

00:15 Lost Secrets Of The Pyramid , 2 – Lost Secrets Of The Pyramid

01:15 Strumenti Critici – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Armi Letali dell’Oriente – Ancient Discoveries III

38 Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Grantchester

01:10 Profiling

03:10 Nightmare Next Door

04:05 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 La Morte Non Basta – Rizzoli & Isles V

21:10 Sabbia Rossa – The Mentalist IV

22:03 Il Filo Rosso Verso Carmine òBrien – The Mentalist IV

22:57 Un Gesto D’Amore – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:51 L’ Ultima Miniatura – I Parte – C.S.I. – Scena del Crimine VII

00:44 Un Delitto Perfetto – Colombo

02:34 Il Rifugio Dei Reietti – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:28 Scatti Proibiti – Law & Order: Unità Speciale XVII

04:21 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Antboy

23:00 Spartacus

01:05 Building Alaska

02:35 I boss del recupero

03:55 Man Caves

52 DMAX

21:25 River Monsters: World Tour

23:15 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 Bear Grylls: terapia d’urto

04:45 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Cronache dall’impero

22:10 Signorie

23:00 La bussola e la clessidra

00:00 Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

66 Italia 2

20:15 Ti Proteggerò Sempre – Naruto Shippuden

20:45 La Promessa Mantenuta – Naruto Shippuden

21:15 Dragonheart 2: il Destino di un Cavaliere

23:00 Passo Dopo Passo – Mom

23:25 Ritorno di Fiamma – Mom

23:55 Maledette Tentazioni – Mom

00:20 L’ Ultimo Errore di Jodi – Mom

00:45 Contrabbando – Mom

01:15 Obito Uchiha – Naruto Shippuden

01:35 Ti Proteggerò Sempre – Naruto Shippuden

01:55 La Promessa Mantenuta – Naruto Shippuden

02:18 Momento Critico – Che Campioni Holly & Benji!

02:43 La Grande Rimonta – Che Campioni Holly & Benji!