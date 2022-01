Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 gennaio 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 gennaio 2022, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 The Voice Senior

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:35 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor S5E2 – Una fetta di torta

22:10 The Resident S3E19 – Rete di supporto

23:00 The Resident S3E20 – La fine di tutto

23:45 Ultima traccia: Berlino S6E7 – Lotta per l’esistenza

00:30 O anche no

01:00 I Lunatici

02:25 Nico: 1988

03:50 Appuntamento al cinema

03:55 Cloro

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Il complotto contro l’America S1. E1. – Prima parte

23:25 Caro Marziano

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:15 Rua Aperana 52

02:35 Limite

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 La Caccia è Aperta – Lincoln Rhyme

01:52 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:14 La Morte Bussa Due Volte

03:37 La Costanza della Ragione

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

04:18 Vivere II

6 Italia 1

20:24 A Prova di Bomba – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 I Mercenari 3

23:35 Demolition Man

01:45 Il Ritorno del Ragazzo Morto – Izombie

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Aquatrain – il Convoglio Che Unisce L’America

03:44 Il Treno del Latte – i Segreti Dei MegaTreni

04:31 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:50 Creed – Nato per combattere

02:15 Coppie che uccidono

03:00 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 Accordi & disaccordi

00:10 I migliori Fratelli di Crozza

01:35 Airport Security Spagna

20 Venti

20:13 La Disgiunzione dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

20:36 La Ricorrenza del Tutto Può Accadere – The Big Bang Theory VII

21:04 Io Sono Leggenda

23:19 Robin Hood

01:48 Ad Archiviazione Avvenuta – Blindspot

02:28 Per il Prossimo Millennio – The Originals

03:07 E Lo Spirito di Squadra – 2 Broke Girls

03:27 E L’Irregolarità delle Parti Basse – 2 Broke Girls

03:48 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi

04:58 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

21:20 Outcast – L’ultimo templare

22:56 Kickboxer – La vendetta del guerriero

00:25 Anica appuntamento al cinema

00:28 Wonderland

01:07 Batman III ep.6

01:34 Batman III ep.7

02:00 Charlie’s Angels S5E4 – Angeli negli abissi

02:47 Charlie’s Angels S5E5 – Angeli dell’isola

22 Iris

20:06 Bassifondi – Walker Texas Ranger

21:00 Gran Torino

23:38 Di Nuovo in Gioco

01:50 Rusty il Selvaggio

03:26 Resa Dei Conti A Little Tokyo

04:42 Gialloparma

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata America serie 3

21:16 Art Night Puntata 10

23:10 Save the Date Puntata 13

23:40 Terza Pagina Puntata 8

00:31 Rock legends – Iron Maiden

00:54 Rai News Notte

00:57 Bill Wyman The Quiet One

02:41 Save the Date Speciale Pomeriggi Musical

24 Rai Movie

21:10 Autumn in New York

23:00 Una teenager alla Casa Bianca

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 99 Homes

02:55 Il giocattolo

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Falsa partenza ep.24

21:20 Cime Tempestose

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 La camera azzurra

22:55 Amore e sesso in Russia

00:00 Sex Life

00:55 Alice Little – Storia di un bordello americano

01:25 Love Me – Mogli On Line

03:00 Io e il mio pene: una storia complicata

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:05 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Liam

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 La Mala Educaxxxion

03:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Fidarsi è Bene, Innamorarsi è Meglio

23:10 Uomini e Donne

00:39 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto – Come una volta

22:40 Eccellenze di Sicilia – Famiglia Fiasconaro

23:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Pelle da…

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Terzo occhio

01:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

02:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

03:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

04:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

20:06 L’ allenatore nel pallone 2

22:06 La moglie in vacanza… l’amante in città

00:00 Grazie nonna

01:50 Quelle strane occasioni

03:43 Tutto a posto e niente in ordine

35 Focus

20:15 Il Tempio Occulto Dei Nazisti – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Grattacielo A Tre Torri – Giga Strutture II

22:15 Un Ponte Da Record – Giga Strutture II

23:15 Pompei Senza Veli, 1 – Pompei Senza Veli

00:40 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

01:25 Tg5 Start

01:29 Difetti di Progettazione – Mayday: Air Disaster

02:10 E-Planet

38 Giallo

20:00 Miss Fisher: delitti e misteri

23:30 L’ispettore Barnaby – Cose che colpiscono di notte

01:30 Tatort – Scena del crimine – Medicina amara

03:25 Nightmare Next Door – Nel mirino

04:20 Murder Comes to Town – il segreto di Country Store

39 TOP Crime

20:15 La Salsa Segreta – Rizzoli & Isles IV

21:10 La Promessa – Chicago P.D. V

22:03 La Spia – Chicago P.D. V

22:57 Quattro Round – C.S.I. – Scena del Crimine VII

23:50 Cospirazione – C.S.I. – Scena del Crimine VII

00:43 Una Questione di Famiglia – The Closer VII

01:36 Sentenza di Morte – The Closer VII

02:33 Cambio Ai Vertici – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:27 Scambio di Favori – Law & Order: Unità Speciale XVII

04:20 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Dal tramonto all’alba

23:30 Spartacus

01:30 Building Alaska

03:00 I boss del recupero

04:20 Man Caves

52 DMAX

21:15 I re dell’asfalto

00:05 Destinazione paura – in Tennessee

01:05 Destinazione paura – il penitenziario

02:00 Case infestate: fuori in 72 ore – Bobby Mackey’s Music World

02:50 Ed Stafford: sfida all’ignoto – Etiopia

03:45 Ed Stafford: sfida all’ignoto – Brasile

04:40 Affari in valigia: Brooklyn – il flipper

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 L’Armata Mortale di Hitler

22:00 Iraq: Distruzione di una nazione

23:00 Italiani – Carlo Fruttero

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri Serie 4. Puntata 46

01:00 Passato e presente

01:40 Notturno

02:30 1941- L’Italia in guerra – Il conflitto

03:30 La bussola e la clessidra

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Dodge Charger

21:25 Affari a quattro ruote – On the Road – Lotus Esprit S3

22:15 Auto Biography: Racing Legends

23:55 Affari a quattro ruote – Volkswagen Rabbit GTI

01:00 Affari a quattro ruote – AMC Pacer – California

01:55 Affari a quattro ruote – Dodge Ram SRT-10

02:45 Restauri a quattro ruote – Cutlass del ’69

03:35 Restauri a quattro ruote – Ford Model T del ’26

04:25 Restauri a quattro ruote – un patrimonio

66 Italia 2

20:15 Il Giorno della Nascita di Naruto – Naruto Shippuden

20:45 L’ Albero Divino – Naruto Shippuden

21:15 Autopsy

23:00 Ghosthunters – Gli Acchiappafantasmi

01:00 Una Breccia – Naruto Shippuden

01:25 Il Giorno della Nascita di Naruto – Naruto Shippuden

01:50 L’ Albero Divino – Naruto Shippuden

02:18 Simulcast Radio 101